一代豔星嘆與楊群合作 葬送一生、一輩子黑暗度過

邵音音現在模樣和年輕時相差非常多。(取材自Instagram)

曾以「揚子江風雲」、「忍」兩度獲得金馬獎影帝的資深男星楊群，24日凌晨在洛杉磯郡的喜瑞都市，於妻子俞鳳至和子女的陪伴下逝世，享壽88歲。他與俞鳳至在1970年代自組鳳鳴公司，拍過瓊瑤原著改編的「庭院深深」等電影，不乏叫好叫座者，卻在風月片熱潮中跟風拍了一部引起巨大爭議的「官人我要」，女主角邵音音雖然一砲而紅，卻被貼上「異色」標籤，斷了回台發展的演藝路，往後人生歷經滄桑。

楊群在影壇最走紅時，大都扮演溫文儒雅的男性，就像在瓊瑤小說改編的「幾度夕陽紅」、「菟絲花」、「庭院深深」等片，都頗受觀眾歡迎。然而他在兩度金馬獲獎之後，和名導李翰祥再度攜手，卻是拍攝尺度大膽的風月片，接連在「風流韻事」和「金瓶雙艷」演西門慶，由於香港 票房大賣，他成功從斯文小生轉型成淫惡富商的代表。

「官人我要」曾引起巨大風波。(取材自hkmdb)

他自己鳳鳴公司拍攝的「官人我要」，雖然不再講「金瓶梅」的故事，而以「玉堂春」為藍本，邵音音扮演的名妓蘇三還是免不了要寬衣解帶被一堆尋芳客玩弄，楊群扮演的沈姓馬販，依舊與西門慶差不多的荒淫奸邪，只不過片子演到一半，馬販就一命嗚呼，蘇三才會被懷疑是謀殺元兇，差點遭到一堆酷刑虐待，恬妮扮演的正宮皮氏就因謀殺親夫而被罰騎木驢。「官人我要」的格調不如李翰祥的風月片，裸露色情的程度則有過之，因此在香港仍然票房開紅盤，但在台灣，則把所有色情場面都剪去，改名「冤枉啊！大人」，變成一部古裝奇案片上映。

香港出生、台灣長大的邵音音，又由台赴港追尋星夢，接連幾部片的清涼表演，成了著名的「豔星」，甚至在「官人我要」前往坎城影展 市場展，她也是宣傳的重點，身穿粉紅肚兜透視裝搶盡風頭，不料美聯社稱她為「China Doll」，新聞將之譯為「中國娃娃」，她竟然被懷疑是間諜，再加上大膽的演出，被認為破壞台灣女星形象，就此被列入黑名單，只有繼續在香港娛樂圈待著，以至經歷不少坎坷處境，還曾有過不成功的婚姻、被懷疑整容失敗導致長相大變，雖然她澄清是嚴重跌傷才會變成這樣，卻不諱言人生中碰過一堆跟死了差不多的痛苦過程。

邵音音年輕時外表豔麗。(取材自IMDb)

在楊群死訊傳出後，邵音音在臉書上發文寫道：「楊老板走了。一部玉堂春蘇三起解的故事埋了我的一生。背復了生命的牢獄。其他人都沒事就我一個人孭！拍攝時為了等風吹著我的屍體能搖蕩。乘我吊在樹上時，脫了我的褲子，風能吹裙子看到屁股。全身的紫了！舌頭、嘴巴已呈紫，眼晴突出，、、、感恩攝影師陳老三、制片等人看不下去來救我。一部官人！我要！成就了好多人的發達。也就是富貴了很多人。只有一人在黑暗中渡過了一生！人生就是這樣，命各有不同。人生路依然要走下去，直到終老！」而她搭配文字的附圖可以看到「官人我要」的海報、影音產品封面，導演 名字正是身兼男主角的楊群，不免讓人懷疑，她是否仍未能釋懷？

她回覆網友的留言講得更清楚，「其實拍攝上吊的一刻已宣佈我生命的終結。怎麼又活了？接下去的日子，聽到死神在對我說，妳活不下去！其實真的活不下去，生不如死！」也曾從高峰陷低潮的錢小豪則留言鼓勵她：「女神放下！現在明天還有很多影后等你攞（同拿之義）！」