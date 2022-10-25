謝盈萱奪視后謝錯劇組爆粗 金鐘收視最高

謝盈萱盛裝亮相紅毯，展露燦爛笑容。（中央社）

第57屆電視金鐘獎落幕，收視成績揭曉，因為拆成兩天舉辦，電視加上網路平台總收視人口數高達1784萬。21日的節目類三立電視無線平均收視為1.46（有線平均收視2.46）、而公視節目類平均收視則是0.8；22日戲劇類無線收視2.50（有線平均收視3.51），公視的戲劇類轉播收視則有1.58，各方面皆大勝節目類。

而節目類典禮收視最高點2.4落在「阮三个3」獲「益智及實境節目主持人獎」，戲劇類最高點3.38則是由謝盈萱獲「戲劇節目女主角獎」後，上台發表感言。相關影片在網路持續發燒，特別是曾寶儀與阿翰合作的開場影片以及謝盈萱致詞爆粗口的片段，最受網友歡迎。

謝盈萱上台致詞時謝錯劇組，一時情急脫口爆粗話，真性情的表現讓台下人笑翻，而她經紀公司的老闆陳鎮川揭露她私下的一面。

陳鎮川在Instagram發文提到，2016年時就在舞台劇 「服妖之鑑」中見識到謝盈萱的威力，再看到2018年她拿下金馬影后，後來加入他的公司，當時他就曾告訴員工，「你們千萬不要用對待藝人的邏輯跟她工作」，果然在後來的日子裡，工作人員常會來跟他回報「川哥你說服她啦，這個工作條件很好耶……」，而他每次跟謝盈萱談完後，聽完她的顧慮後，「被說服通常都是我」。