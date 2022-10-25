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謝盈萱奪視后謝錯劇組爆粗 金鐘收視最高

記者李姿瑩／綜合報導
謝盈萱盛裝亮相紅毯，展露燦爛笑容。（中央社）
謝盈萱盛裝亮相紅毯，展露燦爛笑容。（中央社）

第57屆電視金鐘獎落幕，收視成績揭曉，因為拆成兩天舉辦，電視加上網路平台總收視人口數高達1784萬。21日的節目類三立電視無線平均收視為1.46（有線平均收視2.46）、而公視節目類平均收視則是0.8；22日戲劇類無線收視2.50（有線平均收視3.51），公視的戲劇類轉播收視則有1.58，各方面皆大勝節目類。

而節目類典禮收視最高點2.4落在「阮三个3」獲「益智及實境節目主持人獎」，戲劇類最高點3.38則是由謝盈萱獲「戲劇節目女主角獎」後，上台發表感言。相關影片在網路持續發燒，特別是曾寶儀與阿翰合作的開場影片以及謝盈萱致詞爆粗口的片段，最受網友歡迎。

謝盈萱上台致詞時謝錯劇組，一時情急脫口爆粗話，真性情的表現讓台下人笑翻，而她經紀公司的老闆陳鎮川揭露她私下的一面。

陳鎮川在Instagram發文提到，2016年時就在舞台劇「服妖之鑑」中見識到謝盈萱的威力，再看到2018年她拿下金馬影后，後來加入他的公司，當時他就曾告訴員工，「你們千萬不要用對待藝人的邏輯跟她工作」，果然在後來的日子裡，工作人員常會來跟他回報「川哥你說服她啦，這個工作條件很好耶……」，而他每次跟謝盈萱談完後，聽完她的顧慮後，「被說服通常都是我」。

陳鎮川也提到謝盈萱在工作上，幾乎是自虐等級的嚴厲，「她拒絕的，就不再可能逆轉，然而，她點頭答應的工作，你永遠不需要擔心」，再提到私下生活的模樣，「凡事皆有定見、生活簡樸淡雅，到現在，她還是可以用4、5萬元自助旅行個把月的女子」、「如果你在捷運上看到一個戴著眼鏡很像她的女孩在看書，不用懷疑，就是她沒有錯」。

謝盈萱(右)得獎爆粗口意外吸睛。（本報資料照片）
謝盈萱(右)得獎爆粗口意外吸睛。（本報資料照片）

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