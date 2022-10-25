「信看演」溫貞菱 直排輪買飯被挖掘

溫貞菱當年為減輕媽媽的負擔而踏入演藝圈。（圖：Bella儂儂雜誌提供）

台灣女星温貞菱曾以「最後的詩句」、「曉之春」二度摘下金鐘獎迷你劇集最佳女主角、女配角獎，演技深獲肯定，今年她首度主持實境節目「阮三個3」拿下金鐘獎益智及實境節目主持人，成功自戲劇跨足綜藝圈。

近期在網路出現一個新名詞「信看演」，形容演技好又會挑劇本的演員，通常只要這些人有參與演出，就代表是一部可以追的戲劇，而温貞菱就是這樣的一個演員，從「一把青」、「斯卡羅 」、「血觀音」、「陽光普照」等話題影劇，皆可看得到她突破性的演出。

温貞菱近期接受雜誌訪問，談及出道歷程，回憶起學生時期，某次只是溜著直排輪去買飯，恰巧就被星探挖掘，為了幫媽媽減輕家計負擔，才踏入演藝圈拍廣告，出道沒多久就被導演 許肇任相中，出演客家電視台校園劇「牽紙鷂的手」，逐漸開啟對演戲興趣。

才華洋溢的温貞菱，不僅會演戲，很多人對於她能說出一口流利的俄語，也感到驚豔不已。她說，當年原本想念日文或法文系，因成績符合俄文系，剛好又對俄國 充滿想像，她決定大膽嘗試，一頭栽進去後，竟被俄羅斯深厚的文學所強烈吸引，2017年時，更因為看到作家斯坦尼斯拉夫斯基名言：「只有渺小的演員，沒有渺小的角色。」深受感動，在以「最後的詩句」拿下金鐘迷你劇集最佳女主角、演藝事業正起步時，義無反顧決定暫停一切，以交換學生身分到俄國生活將近一年的時間，休息、體驗異國文化，而正因這項語言天分，讓「斯卡羅」劇組找上她出演蝶妹一角，算是意外收穫。

演過許多角色，被問哪一個部分最困難，温貞菱給出不一樣的答案：「下一個角色！」她直言，因為總是專注於當下事，即使碰到像「斯卡羅」中需要精通4種語言的蝶妹角色，也一定準備齊全才上工，然後按下reset鍵重新準備進入下一個角色，「所以我不會覺得有哪一部戲或哪個角色是對我來說最困難的，因為對演員來說，就是要一直堅持、持續進步，才能讓自己成為更好的演員來迎接下一個角色。」