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金馬影帝楊群病逝洛杉磯 歸亞蕾不捨：他不該這麼早走

中央社／洛杉磯24日專電
歸亞蕾。（中央社）
歸亞蕾。（中央社）

老牌影星楊群病逝洛杉磯，享壽88歲。曾合作電影「庭院深深」資深女演員歸亞蕾難過不捨，懷念多年前與楊群一場衝突戲，他摔傷肋骨仍堅持演出的敬業精神。

楊家友人證實，楊群對抗病魔一年多，近幾個月罹患膀胱癌，24日凌晨2時10分在妻子俞鳳至與子女陪伴下，病逝於洛杉磯郡的喜瑞都市（Cerritos）。

友人表示，楊群的遺孀俞鳳至曾是電影製片人，兩人結髮60多年；女兒最近剛從香港赴美，探視臥病在床的父親，家人對於他的過世感到非常悲痛。

楊群（左）1969年和李麗華一同拿下金馬獎影帝影后。（本報資料照片）
楊群（左）1969年和李麗華一同拿下金馬獎影帝影后。（本報資料照片）

楊群定居美國30多年，過去活躍於香港和台灣的影劇界，曾在1969年、1973年獲得金馬獎最佳男主角。

78歲的金馬影后歸亞蕾今天聽到楊群過世的消息，心情非常難過不捨。

居住洛杉磯20多年的歸亞蕾表示，疫情之前，她與楊群經常聚會見面，印象中「楊大哥」精神很好，待人親切、性格開朗，疫情期間也常電話聯絡。

楊群與俞鳳至1970年成立鳳鳴影業公司，製作的第一部作品「庭院深深」在1971年上映。在這部電影中，他身兼製片與男主角，女主角就是歸亞蕾。

「他是我非常崇拜的演員」，歸亞蕾表示，從「庭院深深」開始，兩人在電視劇多次合作，心目中楊群是一個非常敬業的演員，「每一場戲都非常的認真執著」。

歸亞蕾回憶一部電視劇中，她飾演楊群的姨太太，個性刁鑽，在一場激烈衝突的戲裡，楊群為了追求逼真，摔倒在地傷到肋骨，送醫治療之後，竟然還回來繼續錄影。

歸亞蕾在電話訪問中多次感嘆「他不應該這麼早走」。她說楊群在戲劇事業上認真敬業，平時相處又很開朗親切，喜歡說笑話逗樂大家，聽到楊群過世消息讓她非常難過。

電影 洛杉磯 疫情

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