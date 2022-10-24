周興哲露肌開唱 趙岱新：怎麼這麼好聽

周興哲演唱「Let It Go」時脫掉西裝外套，自信展現健身有成的線條。（圖：星空飛騰提供）

台灣男星周興哲「Odyssey旅程」巡演日前最後一場，連唱超過20首金曲，他感性表示三天一眨眼就結束了，能夠順利完成必須要感謝很多人，當中包含未婚妻趙岱新。他感謝趙岱新一路相伴，在自己低潮時成為背後的靠山，甜蜜示愛「I Love You」。

這是周興哲首度挑戰四面台，共吸引3.3萬名粉絲力挺，未婚妻趙岱新首日出席金鐘獎缺席，第二晚、第三晚都在台下支持，不忘發文放閃「怎麼這麼好聽呀」，周興哲在尾聲時點名致謝，「謝謝我的fiancée（未婚妻），她這兩場都有看，一直支持我。」

周興哲第二場安可時穿白色發亮外套，依序向全場粉絲四面鞠躬，並且加碼脫衣放送露肌大彩蛋，顯見對身材充滿自信。他第三場演唱「Let It Go」時脫掉西裝外套，展現健身 有成的線條，他說：「以前覺得唱十首就很拚，這次（含彩排）唱了四天，真的不可思議，能夠完成這場演出，真的要謝謝很多人。好捨不得，接下來要去美國繼續巡演，希望有機會再次回來小巨蛋。」

他提到爸媽這三場都沒缺席，內心充滿感謝，「我哥哥（周予天）也三場都來，我哥哥很好笑，他以前小時候是欺負我的，壞哥哥！我記得國中時寫完第一首歌給他聽，他誇很酷，那時候覺得很安慰，突然之間哥哥認同了我。」