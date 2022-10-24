林志玲拚子辛苦 國民姐夫AKIRA首吐心聲

AKIRA到高雄電影節擔任頒獎人。（圖：LDH提供）

國民姐夫AKIRA（黑澤良平）和林志玲 婚後幸福美滿，一家三口的動向是許多粉絲追逐的焦點，對於婚後受到台灣粉絲的注目，他表示，「的確從結婚之後在台受到很大關注，畢竟出道20年，放浪兄弟也20年，結婚受到台灣媒體關注，我沒有壓力，非常感謝老婆這段期間支持著我，只想跟大家說聲謝謝」。

AKIRA繼擔任完「第57屆電視金鐘獎」揭獎人，日前又來到高雄，任高雄電影 節頒獎人，受訪時被問到林志玲曾透露備孕辛苦，AKIRA說：「我們是夫妻，她是我重要伴侶，這段過程我全心全意支持她，有沒有小孩這件事不是我們決定的，上天安排，願意賜給我們這麼好的家人，不管有多辛苦，互相扶持，完成彼此最大心願。」

這次回來台灣行程滿檔，但他說：「與其說工作量變大，這次剛好來台灣安排很好的工作，在日本 也是很忙，還會去亞洲其他地方，工作量我覺得沒有變多變少，因為這次安排比較多工作。」他閒暇之餘也會幫忙帶小孩，跟家人相處，說道：「工作時我很專心工作。」

他也提到：「台灣親人都很親切溫柔，不只家人，台灣朋友我都覺得有這樣的感受。」他也希望之後能跟台灣優秀的影人一起合作，「有機會的話做一些台灣跟日本都有共鳴的題材，這兩個地方很像靈魂伴侶，很多相近的地方，永瀨正敏拍過台灣電影『KANO』，我看完滿感動，希望有機會拍這種兩個地方看了都有感覺的作品。」

他也會和林志玲一起看電影，但他透露兩人喜好差很大，「我喜歡硬派男生愛看的動作片，志玲不一樣，偶爾看。姐姐（林志玲）不愛看那種恐怖看起來很痛的，我自己本身看動作片，很痛ok，恐怖不是那麼喜歡。」