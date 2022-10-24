我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

金鐘慶功 陳亞蘭被楊麗花嫌胸大 謝盈萱爆粗 下跪道歉

記者陳慧貞、杜沛學／綜合報導
陳亞蘭奪金鐘視帝，穿禮服竟被恩師楊麗花念「胸部太大」。（記者葉信菉／攝影）
陳亞蘭奪金鐘視帝，穿禮服竟被恩師楊麗花念「胸部太大」。（記者葉信菉／攝影）

第57屆金鐘獎落幕，陳亞蘭破天荒以女性身分奪得金鐘視帝，謝盈萱雙料入圍，最後以「四樓的天堂」封后，新科帝后出席慶功宴都有「意外」發生，陳亞蘭竟被恩師楊麗花念「胸部太大」，謝盈萱為典禮上失言爆粗口，向導演陳芯宜「下跪道歉」，笑說：「拜託大家原諒我，發生陳嘉玲（「俗女」角色）會發生的事」。

謝盈萱(右)為領獎致詞口誤，慶功宴上向「四樓的天堂」導演陳芯宜下跪道歉。（圖：公...
謝盈萱(右)為領獎致詞口誤，慶功宴上向「四樓的天堂」導演陳芯宜下跪道歉。（圖：公視提供）

陳亞蘭得獎後第一時間打電話給恩師楊麗花報喜，未料竟被碎念「胸怎麼那麼大？」她無奈直呼平日為角色穿束胸，「其實我是很有料的，沒加料，穿上衣服就挺了。」聽聞以一票之差打敗朱軒洋，陳亞蘭當過金鐘評審，則稱：「最後應該都是差一票」。

為傳承歌仔戲、延續恩師心願，陳亞蘭賣光三棟房子製作戲，一度沮喪到對楊麗花坦承無法繼續，還因無屋可住，只好「寄居上流」住在楊麗花家，如今奪視帝，她自詡「黃袍加身，力量更強大」，表示會再繼續製作歌仔戲，當初「嘉慶君遊臺灣」花1.5億元台幣（約465.7萬美元）製作，陳亞蘭透露，將以信託方式集資籌拍「嘉慶君再遊臺灣」，承諾：「不會亂用一分一毫」。

謝盈萱以「四樓的天堂」奪下人生第一座金鐘獎，慶功宴時，她為領獎失言向「四樓」導演陳芯宜下跪道歉。謝盈萱坦言，自認不是太穩定的演員，需碰到願意相信自己的導演，而能與楊謹華共同競爭，深感榮幸，認為對方得獎是遲早的事，希望未來有機會合作。

導演 入圍

上一則

郭富城墨寶籌款百萬港元 還上幼兒園當書法老師

下一則

汪小菲餐廳被罰後進攻娛樂圈？登荒島拍美食綜藝

延伸閱讀

金鐘戰服撞衫「燈塔」？楊謹華：一見鍾情、歡迎打卡

金鐘戰服撞衫「燈塔」？楊謹華：一見鍾情、歡迎打卡
金鐘獎永遠差1票奪后 楊謹華發出心聲：下次不爭這個了

金鐘獎永遠差1票奪后 楊謹華發出心聲：下次不爭這個了
陳亞蘭坦言：曾排斥歌仔戲 揭開「小生」戲台生涯起點

陳亞蘭坦言：曾排斥歌仔戲 揭開「小生」戲台生涯起點
「華燈」入圍11項全落空 林心如失落：我們不夠好嗎？

「華燈」入圍11項全落空 林心如失落：我們不夠好嗎？

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
梅根常發表鼓勵女性自主的演說，酸民卻批她虛偽、自打嘴巴。（路透資料照片）

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

2022-10-21 18:14
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
Angel曝光胸前深溝照。(取材自Instagram)

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

2022-10-19 20:48
戚小戀曾替劉德華、郭富城、小虎隊、江蕙、黃乙玲寫歌。圖／源瑗園提供

劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣

2022-10-19 12:46

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感