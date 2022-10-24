金鐘慶功 陳亞蘭被楊麗花嫌胸大 謝盈萱爆粗 下跪道歉

陳亞蘭奪金鐘視帝，穿禮服竟被恩師楊麗花念「胸部太大」。（記者葉信菉／攝影）

第57屆金鐘獎落幕，陳亞蘭破天荒以女性身分奪得金鐘視帝，謝盈萱雙料入圍 ，最後以「四樓的天堂」封后，新科帝后出席慶功宴都有「意外」發生，陳亞蘭竟被恩師楊麗花念「胸部太大」，謝盈萱為典禮上失言爆粗口，向導演 陳芯宜「下跪道歉」，笑說：「拜託大家原諒我，發生陳嘉玲（「俗女」角色）會發生的事」。

謝盈萱(右)為領獎致詞口誤，慶功宴上向「四樓的天堂」導演陳芯宜下跪道歉。（圖：公視提供）

陳亞蘭得獎後第一時間打電話給恩師楊麗花報喜，未料竟被碎念「胸怎麼那麼大？」她無奈直呼平日為角色穿束胸，「其實我是很有料的，沒加料，穿上衣服就挺了。」聽聞以一票之差打敗朱軒洋，陳亞蘭當過金鐘評審，則稱：「最後應該都是差一票」。

為傳承歌仔戲、延續恩師心願，陳亞蘭賣光三棟房子製作戲，一度沮喪到對楊麗花坦承無法繼續，還因無屋可住，只好「寄居上流」住在楊麗花家，如今奪視帝，她自詡「黃袍加身，力量更強大」，表示會再繼續製作歌仔戲，當初「嘉慶君遊臺灣」花1.5億元台幣（約465.7萬美元）製作，陳亞蘭透露，將以信託方式集資籌拍「嘉慶君再遊臺灣」，承諾：「不會亂用一分一毫」。

謝盈萱以「四樓的天堂」奪下人生第一座金鐘獎，慶功宴時，她為領獎失言向「四樓」導演陳芯宜下跪道歉。謝盈萱坦言，自認不是太穩定的演員，需碰到願意相信自己的導演，而能與楊謹華共同競爭，深感榮幸，認為對方得獎是遲早的事，希望未來有機會合作。