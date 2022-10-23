AKIRA邀具俊曄合體 讚小Ｓ「金元寶」服幫到忙

AKIRA到高雄電影節擔任頒獎人。（記者黃保慧／攝影）

國民姐夫AKIRA（黑澤良平）日前才擔任「第57屆電視金鐘獎」揭獎人，23日又來到高雄，勝任高雄電影節頒獎人，台灣南北兩邊跑，為兩地增添光彩。而他在金鐘的致詞大受好評，他謙虛表示，「與其說當時那段演說多好，覺得當時入圍 的每一個節目，以及頒發的那個獎項「綜藝玩很大」拿到這個獎，應該是要給他們滿分，而不是自己該被打分數。」

AKIRA在電視金鐘獎上提到自己是「第一代姐夫」，也讚大家的姊夫都很棒，大氣發言獲得滿堂彩，他表示，「第一次在台灣這麼大型的場地露臉跟發表、頒獎，我來到台灣後，媒體對『姐夫』這件事比較有興趣，當時想說好像需要讓場子更開心一點才有這想法，講完有比小S 位置，很謝謝她穿這麼明顯讓我一眼就知道坐在哪邊，藉由她讓大家更開心。」

他也說：「在當時結婚後，媒體給我祝福這樣稱乎我『姐夫』，很榮幸。不只是我，包含小S也好，我這樣講，是想帶到每一個姐夫都很棒，不用比誰比較好、比較喜歡誰，以後會有更多姐夫。」

另外，小S曾說想邀請AKIRA跟林志玲 到她的節目「熙娣想聊2」作客，並合體具俊燁，AKIRA說：「我知道小S姐夫是韓國有名的朋友，希望世界各地姐夫都來，一起做這件事。」也表示不排斥和小Ｓ姐夫具俊曄合體與大家見面。