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「華燈」入圍11項全落空 林心如失落：我們不夠好嗎？

​​娛樂新聞組／綜合報導​
林心如(左)、楊謹華一起頒獎，但入圍11項的「華燈初上」最後卻全數槓龜。（記者沈昱嘉／攝影）
林心如(左)、楊謹華一起頒獎，但入圍11項的「華燈初上」最後卻全數槓龜。（記者沈昱嘉／攝影）

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮落幕，幾家歡樂幾家愁。女主角方面，評審一度討論到林心如、楊謹華雙旦奪獎，但最後破局，而謝盈萱的勝出，陳慧玲表示能看見一位演員在喜劇「俗女養成記二」中以花俏方式演出，又能在「四樓的天堂」中扮演心理諮商師，還一人分飾二角，無論演技的寬度廣度都相當引人入勝，最後評審認為謝盈萱在「四樓」演出更勝一籌，奪下視后。

夯劇「華燈初上」共入圍11項，最後卻全數槓龜（落空），陳慧玲表示，今年台劇噴發，評審口味也很特殊，在競爭激烈情況下，評審有所選擇，只能說「華燈」很棒，但評審投票結果如此，只能說遺憾。

ETtoday報導，總製作人、主演林心如帶領楊謹華、劉品言、謝瓊煖等人慶功宴，眾人難掩失落，林心如坦言是有一點驚訝：「憑良心講一個都沒有，是我們不夠好嗎？完全摃龜第一次遇到，有點失落。」老公霍建華暖心傳訊安慰「再接再厲」。

迷你劇集女配角組是廝殺激烈的死亡之組，陳慧玲認為李杏打敗「華燈初上」的劉品言、謝瓊煖主要原因，則是李杏在「茶金」中為角色京劇名伶學上海話、學唱腔身段，連走路都端得很美，完全融入角色。

楊謹華今年第七次在金鐘視后獎項上槓龜，不少網友都為她感到惋惜，更憶起六年前她以「一把青」入圍視后，最後敗給柯佳嬿，直呼當年師娘這個角色是巔峰竟沒得獎。

林心如 入圍 投票

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