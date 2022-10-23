金鐘紅毯高貴禮服搶鏡 「豹金」戒藏心機

全身黑色的陳庭妮，手上美洲豹珠寶鑽表要價破千萬，自然流露天后氣場。（記者王聰賢／攝影）

金鐘獎戲劇類紅毯與典禮上，男星高比例選擇了成套西裝搭配貴氣珠寶，而女星則多以黑色帶閃耀亮點或誇張結構的禮服，展現或高貴或浮誇的搶鏡效果。

楊祐寧身穿Saint Laurent西裝並搭配多款Tiffany & Co.珠寶戒指、手鐲、耳環。（記者王聰賢／攝影）

紅毯「二帥」之一的楊祐寧穿著Saint Laurent全套西裝搭配Tiffany & Co.珠寶，並以無領帶的內裡和飄逸寬褲展現巨星氣勢。值得一提的是：楊祐寧身上運用多款Tiffany & Co.珠寶造型，但不乏10萬元（台幣，下同，約3116美元）有找的平價入門款，展現閃耀的多層次穿搭。

與陳庭妮化身「火神CP」的劉冠廷，手上配戴美洲豹鏤空黃金戒指。（記者王聰賢／攝影）

劉冠廷則穿著寬版雙排扣西裝，但難掩手上搶眼的Cartier美洲豹鏤空黃金戒指，以及藏在袖口內的Cartier美洲豹琺瑯金箔腕表，帶來「豹（抱）」回「金」鐘的聯想，堪稱奪金小心機。

林辰唏以高級珠寶枕形切割鑽石項鍊成為全身亮點。（記者王聰賢／攝影）

一身亮黃色平口禮服的林辰唏以Rene Caovilla高跟鞋大秀美腿，同時全身多款De Beers珠寶總價近1000萬元、低調奢華。以閃耀著低調反光黑色小禮服登場的邵雨薇，最亮眼的當屬胸前的寶格麗FIOREVER鑽石項鍊，典雅大方；同樣一身黑的陳庭妮則在轉身之際小秀美背與水蛇腰，右手的Cartier美洲豹珠寶鑽表就上看1040萬元，宛如手上的小豪宅、也展現天后氣勢。

堪稱紅毯我最美的林心如 ，步上紅毯時的海洋綠蝴蝶結雲紋羅緞禮服裙除了豔冠群芳，身上珠寶更出自CINDY CHAO The Art Jewel之手的White Label Collection高級珠寶。三款珠寶「羽毛耳環」、「樹枝手環」與「緞帶戒指」除展現典雅、靈動的大自然風格，總價更上看近5000萬元，一如她在「華燈初上」中的高貴霸氣、氣場全開。

而與林心如在「華燈初上」同台較勁的楊謹華，除了黑色禮服展現姣好身材，手上的Boucheron珠寶戒指更鑲嵌了祖母綠切割的海水藍寶為主石，以透亮清澈成色，化作金鐘紅毯的非典輕奢浪漫。