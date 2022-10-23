金鐘最佳綜藝主持人 Lulu偕佼佼氣走小S 樂收柏金包

Lulu抱走綜藝節目主持人獎。（記者沈昱嘉／攝影）

金鐘獎節目類頒獎典禮，黃子佼及Lulu師徒檔拿下「綜藝節目主持人獎」，兩人3比2氣走強敵小S ，小S在慶功宴上看到媒體先是開玩笑「你們來幹嘛，又沒得獎」，後來得知僅差一票，又搞笑反問記者「那誰沒投我？你可以調查到嗎？」黃子佼則說，就算只贏一票也是贏，「但我們勝之不武啦，比她多一個人。」感謝小S承讓。

Lulu摃龜六次後終於如願拿獎，她在典禮上感動爆哭，出席慶功宴透露媽媽也哭得亂七八糟，黃子佼承諾她只要得獎就送她愛馬仕，她開心說已經收到他傳給她的柏金包款式，黃子佼則說，既然講了就要說到做到，他招認連老婆孟耿如都沒收過他送的柏金包，但孟耿如有看上一幅藝術作品，他早早便刷卡埋單，藝術品的價格比柏金包還貴，相信愛妻會喜歡他給的驚喜，老婆和徒弟都顧及，很會做人。

小S沒拿金鐘難掩失落。（記者王聰賢／攝影）

小S今年摃龜，慶功宴上她難掩失落，因為S媽其實也在頒獎典禮現場，她期待上台就能大喊「媽我得獎了」，可惜沒能如願，不過對於黃子佼和Lulu拿獎，她也大方表示「畢竟佼佼真的就是妙語如珠，還有也應該給Lulu，這樣一直走過來，給她一個獎很合理。」她透露「熙娣想聊」即將錄第二季，她開出華麗名單，除了姊夫具俊曄 ，還有周杰倫 也答應上節目，「只是不知道他會不會裝沒事」。