迷你劇配角 白潤音黃冠智雙捧獎 程予希飆淚：不用轉行

今年迷你劇男配角分別由白潤音(右)及黃冠智兩人獲得。（記者葉信菉／攝影）

第57屆金鐘獎「迷你劇集男配角獎」誕生兩位得主，分別是13歲童星白潤音「比悲傷更悲傷的故事：影集版」、27歲的黃冠智「降河洄游」。黃冠智在白潤音說完感言之後才獲知自己得獎，上台驚呼：「心臟快停了。」、「胃好痛。」迷你劇集女配角獎則由程予希以「第一次遇見花香的那刻」拿下，激動落淚吐露走過低潮。

白潤音在「比」劇中飾演邵雨薇的兒子，患有先天性心臟病 的病童。他在台上對現場前輩多次90度大鞠躬，可愛又有誠意的表現獲大讚。對於獎金，也有「三步驟」運用：「先存起來、再拿出來、再花掉。」

黃冠智在「降」劇中飾演無父無母、放蕩不羈的浪子。他原本以為自己沒得獎，想說可以放鬆點，沒想到再聽到自己名字，直呼：「不可思議。」他在台上、台下都沒提到交往快兩年的女友，害羞笑說兩人想低調，雖不願透露女友的姓名，但坦言女友也是新演員，他曾承諾女友，哪一年得獎就哪一年求婚，現在可以開始規畫。

迷你劇女配角獎由程予希擒下。（記者葉信菉／攝影）

程予希出道九年首次入圍 拿獎，心情相當激動，發表得獎感言時句句哽咽，感動直呼：「23日家裡的早餐店，豆漿打五折！」她到後台依然哭不停，表示自偶像劇「原來是美男」出道後，長期以來處於低潮，前陣子媽媽還對她說是否要轉行，這次獲獎，笑對媽媽喊話：「我不用轉行了！」