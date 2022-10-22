「華燈」金鐘滅團 林心如：金盃銀盃，不如觀眾口碑

林心如(左)、楊謹華。（記者沈昱嘉／攝影）

熱門台劇「華燈初上」今年金鐘入圍 11項但最後卻全軍覆沒，總製作人、主演林心如 帶領楊謹華、劉品言、謝瓊煖等人慶功宴，眾人難掩失落，林心如坦言：「完全摃龜是第一次遇到，有一點失落。」但隨後她表示心情平靜，並霸氣說：「金盃銀盃，不如觀眾口碑。」獲得全場熱烈歡呼。

林心如說：「我們是史上最強大的摃龜（沒有中獎、希望落空）團體，本來跟媽媽講要去慶功，後來想想慶什麼宴？改成去After Party」，她說其實心情倒還好，總算是卸下來了，可以把衣服跟高跟鞋拖掉，好好吃一頓。林心如說覺得沒有得獎技術組也沒入圍感覺很遺憾，倒是老公霍建華暖心傳訊安慰「再接再厲」，還給一個愛心圖案。

楊謹華七度入圍但沒得獎，評審內幕只差謝盈萱一票，她說：「但我覺得不管差一票，還是差很多票，都是繼續，再不會阻擋我們阻擋我們對表演熱情，拍戲也不是為了獎項，有（得獎）就是很大鼓勵。」而她老公第一時間給暖心擁抱，怕她得失心太重，「老公他比我平常心，可能內心波濤洶湧沒有表現給我看。」

評審透露曾討論過給「華燈」女主角雙蛋黃，但最終投票 破局，林心如說：「我覺得金盃銀盃，不如觀眾口碑，觀眾口碑已經代表一切。」但她說憑良心講，全軍覆沒是有一點驚訝。

劉品言和謝瓊煖入圍女配角都摃龜，劉品言說心情：「我打從心裡希望獎留華燈，頒獎時我跟瓊煖對視，因為華燈給了我一個很不一樣的階段，因為這是所有人一起完成，完成華燈宇宙。」編劇杜政哲則發下豪語：「就繼續寫下去。」笑說寫一部「旭日東昇」獲得如雷掌聲。

張軒睿原先要代替章廣辰上台頒獎，雖然煞羽而歸，但昨晚張軒睿還是代替念出章廣辰的稿子，還爆料他連三角形都設定好，沖淡不少失落氣氛。