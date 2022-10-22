我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錦濤20大被帶離場成謎團 BBC：時間點可能不是意外

聖誕假期機票大漲40% 想撿便宜？業者：明夏前難如願

「華燈」金鐘滅團 林心如：金盃銀盃，不如觀眾口碑

記者楊起鳳／即時報導
林心如(左)、楊謹華。（記者沈昱嘉／攝影）
林心如(左)、楊謹華。（記者沈昱嘉／攝影）

熱門台劇「華燈初上」今年金鐘入圍11項但最後卻全軍覆沒，總製作人、主演林心如帶領楊謹華、劉品言、謝瓊煖等人慶功宴，眾人難掩失落，林心如坦言：「完全摃龜是第一次遇到，有一點失落。」但隨後她表示心情平靜，並霸氣說：「金盃銀盃，不如觀眾口碑。」獲得全場熱烈歡呼。

林心如說：「我們是史上最強大的摃龜（沒有中獎、希望落空）團體，本來跟媽媽講要去慶功，後來想想慶什麼宴？改成去After Party」，她說其實心情倒還好，總算是卸下來了，可以把衣服跟高跟鞋拖掉，好好吃一頓。林心如說覺得沒有得獎技術組也沒入圍感覺很遺憾，倒是老公霍建華暖心傳訊安慰「再接再厲」，還給一個愛心圖案。

楊謹華七度入圍但沒得獎，評審內幕只差謝盈萱一票，她說：「但我覺得不管差一票，還是差很多票，都是繼續，再不會阻擋我們阻擋我們對表演熱情，拍戲也不是為了獎項，有（得獎）就是很大鼓勵。」而她老公第一時間給暖心擁抱，怕她得失心太重，「老公他比我平常心，可能內心波濤洶湧沒有表現給我看。」

評審透露曾討論過給「華燈」女主角雙蛋黃，但最終投票破局，林心如說：「我覺得金盃銀盃，不如觀眾口碑，觀眾口碑已經代表一切。」但她說憑良心講，全軍覆沒是有一點驚訝。

劉品言和謝瓊煖入圍女配角都摃龜，劉品言說心情：「我打從心裡希望獎留華燈，頒獎時我跟瓊煖對視，因為華燈給了我一個很不一樣的階段，因為這是所有人一起完成，完成華燈宇宙。」編劇杜政哲則發下豪語：「就繼續寫下去。」笑說寫一部「旭日東昇」獲得如雷掌聲。

張軒睿原先要代替章廣辰上台頒獎，雖然煞羽而歸，但昨晚張軒睿還是代替念出章廣辰的稿子，還爆料他連三角形都設定好，沖淡不少失落氣氛。

林心如 入圍 投票

上一則

傑尼斯天團「嵐」相葉雅紀當新手爸 老婆平安產下一兒

延伸閱讀

金鐘57／「華燈」全軍覆沒原因？謝盈萱一票險勝楊謹華

金鐘57／「華燈」全軍覆沒原因？謝盈萱一票險勝楊謹華
贏小S一票 黃子佼師徒奪金鐘綜藝主持人獎

贏小S一票 黃子佼師徒奪金鐘綜藝主持人獎
金鐘頒獎藏3彩蛋 國民姐夫AKIRA秀中文

金鐘頒獎藏3彩蛋 國民姐夫AKIRA秀中文
挑戰金鐘7次終於成功 Lulu領獎爆哭

挑戰金鐘7次終於成功 Lulu領獎爆哭

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
梅根常發表鼓勵女性自主的演說，酸民卻批她虛偽、自打嘴巴。（路透資料照片）

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

2022-10-21 18:14
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
小S與姊夫具俊曄互動很有趣。（取材自臉書）

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

2022-10-16 00:10
Angel曝光胸前深溝照。(取材自Instagram)

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

2022-10-19 20:48

超人氣

更多 >
中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
中共20屆中央委員名單出爐 汪洋、李克強確定裸退

中共20屆中央委員名單出爐 汪洋、李克強確定裸退
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人