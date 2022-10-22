我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登想連任欲語還休 稱妻子覺得不該一走了之

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

金鐘頒獎藏3彩蛋 國民姐夫AKIRA秀中文

娛樂新聞組／綜合報導
AKIRA在家苦練中文，帥氣登台頒發第一個獎項。（記者吳致碩／攝影）
AKIRA在家苦練中文，帥氣登台頒發第一個獎項。（記者吳致碩／攝影）

台灣第57屆金鐘獎在頒獎人中藏了三大彩蛋，第一棒請出「國民姐夫」AKIRA頒發「最具人氣綜藝節目獎」，中場冒出炎亞綸，最後安排綜藝節目主持人得獎者直接就地頒發綜藝節目獎，成為典禮意外亮點，兩人主持大致上中規中矩，但沒能做到控時的承諾，最後仍超時36分鐘。

林志玲日前透露，AKIRA在家苦練中文，和她一起「角色扮演」排練金鐘獎台詞。AKIRA21日不帶翻譯，單槍匹馬上台，全程以中文頒獎。有趣的是，他故意自我介紹是「第一代姐夫」，並看著台下的小S說：「每個人的姐夫也都是最棒的。」隔空和具俊曄禮尚往來。

另一位遠道而來的南韓嘉賓丁哲珉PD，搭檔炎亞綸頒發一般節目類導播獎和節目創新獎。丁哲珉PD有備而來，一上台就用中文說：「謝謝你們請我來」。

炎亞綸以十大傑出青年之姿，透過韓、英、中三聲道跟丁哲珉溝通。炎亞綸請教丁哲珉關於節目製作成功的關鍵，丁哲珉用中文回答：「製造歡樂與笑容，還有持久的熱情。」炎亞綸聞言，故意用「持久」一詞點名Lulu、小S，她們也相當配合，在位置上比手畫腳。

曾國城、唐綺陽首度聯手扛起主持重任，他們一起在開場大秀載歌載舞，以「我要你的愛」把所有入圍的綜藝節目串成一首歌。觀眾極少聽到他們開口唱歌，在網上猛笑他們把Rap唱成數來寶，批踢踢上狂刷一片「尷尬」，希望下次還是請專業的來。

無獨有偶，21日晚的典禮表演全都面臨褒貶不一的評價，光良中場向幕後工作人員致敬，聲音表現沒能展現以往水準。最後由「DD52」、「原子少年」等選秀節目出身的新人齊聲高歌，也因為知名度不足，最終只能在觀眾滿頭問號中結束演出。

炎亞綸(右)透過韓、英、中三聲道，跟南韓嘉賓丁哲珉溝通。（記者吳致碩／攝影）
炎亞綸(右)透過韓、英、中三聲道，跟南韓嘉賓丁哲珉溝通。（記者吳致碩／攝影）

小S 林志玲 入圍

上一則

吉娜戴維絲出書 曝傑克尼柯遜曾求歡 靠達斯汀霍夫曼傳授妙招婉拒

下一則

古天樂52歲慶生曬小粉絲來信 暖心親自致電道謝

延伸閱讀

楊貴媚透露金鐘戰袍內什麼都沒穿 「連防護貼也沒有」

楊貴媚透露金鐘戰袍內什麼都沒穿 「連防護貼也沒有」
金鐘57／節目類完整得獎名單

金鐘57／節目類完整得獎名單
金鐘57／Lulu破魔咒終獲獎 楊貴媚跨界獲獎

金鐘57／Lulu破魔咒終獲獎 楊貴媚跨界獲獎
桂綸鎂當年初遇導演 剛和男友吵完架

桂綸鎂當年初遇導演 剛和男友吵完架

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

2022-10-14 22:24
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
小S與姊夫具俊曄互動很有趣。（取材自臉書）

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

2022-10-16 00:10
Angel曝光胸前深溝照。(取材自Instagram)

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

2022-10-19 20:48
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首