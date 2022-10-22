金鐘頒獎藏3彩蛋 國民姐夫AKIRA秀中文

AKIRA在家苦練中文，帥氣登台頒發第一個獎項。（記者吳致碩／攝影）

台灣第57屆金鐘獎在頒獎人中藏了三大彩蛋，第一棒請出「國民姐夫」AKIRA頒發「最具人氣綜藝節目獎」，中場冒出炎亞綸，最後安排綜藝節目主持人得獎者直接就地頒發綜藝節目獎，成為典禮意外亮點，兩人主持大致上中規中矩，但沒能做到控時的承諾，最後仍超時36分鐘。

林志玲 日前透露，AKIRA在家苦練中文，和她一起「角色扮演」排練金鐘獎台詞。AKIRA21日不帶翻譯，單槍匹馬上台，全程以中文頒獎。有趣的是，他故意自我介紹是「第一代姐夫」，並看著台下的小S 說：「每個人的姐夫也都是最棒的。」隔空和具俊曄禮尚往來。

另一位遠道而來的南韓嘉賓丁哲珉PD，搭檔炎亞綸頒發一般節目類導播獎和節目創新獎。丁哲珉PD有備而來，一上台就用中文說：「謝謝你們請我來」。

炎亞綸以十大傑出青年之姿，透過韓、英、中三聲道跟丁哲珉溝通。炎亞綸請教丁哲珉關於節目製作成功的關鍵，丁哲珉用中文回答：「製造歡樂與笑容，還有持久的熱情。」炎亞綸聞言，故意用「持久」一詞點名Lulu、小S，她們也相當配合，在位置上比手畫腳。

曾國城、唐綺陽首度聯手扛起主持重任，他們一起在開場大秀載歌載舞，以「我要你的愛」把所有入圍 的綜藝節目串成一首歌。觀眾極少聽到他們開口唱歌，在網上猛笑他們把Rap唱成數來寶，批踢踢上狂刷一片「尷尬」，希望下次還是請專業的來。