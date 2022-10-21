楊貴媚透露金鐘戰袍內什麼都沒穿 「連防護貼也沒有」

楊貴媚在紅毯既帥又性感。（本報資料照片）

楊貴媚今年領軍施名帥、温貞菱、林柏宏，以民宿 實境秀節目「阮三个」奪下「益智與實境秀節目主持人獎」，她穿著胸前開深V的套裝登台，離肚臍只剩3公分的距離，既性感又帥氣，她在慶功宴上透露，「上半身只穿了那件，裡面完全沒穿，沒托、沒貼，也不沒做任何保護措施。」

她前陣子確診，後遺症是腫了一圈，而且走路會喘，為了上台美觀，跟設計師商量出這套剪裁合身的衣服，「我要設計師讓我看來沒有一點贅肉，她做到了，裡面沒托，是我不想硬擠，因為我覺得女人要美，不需要表現出上圍大，我甚至要求拉緊一點，但別看我穿成這樣，就算彎腰，也不會曝光。」

楊貴媚這組包括施名帥、温貞菱、林柏宏等4人其實都是戲劇咖，22日是戲劇金鐘，4人都沒參加，反而在綜藝金鐘上大放異彩，評審召集人說，他們勝在親和，讓節目氛圍看來舒服。楊貴媚笑說，「別看我們在戲劇小有成績，但在綜藝我們是幼稚園生，能得獎，是大哥大姐們承讓了，說真的，說我們是主持人有些心虛，我們只是呈現生活。」

「阮三个」這季在花東錄影，包下民宿一個月，像經營一個家一樣找好友們來玩，4個戲劇咖覺得拍戲辛苦，還是錄綜藝辛苦？楊貴媚說，「不同程度，拍戲是有角色的，劇本給你人設，但錄綜藝我們就做自己。」施名帥說，「每天眼睛睜開就錄影，喊卡休息只在攝影 師想上廁所的時候。」林柏宏同意說，「拍的時候很累很想睡，但休息收工後，我們卻很想聊天、敷面膜，做一些喜歡的事。」4人因此培養出好感情。