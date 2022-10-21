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周杰倫MV合作世界級大團 網驚：音樂與舞蹈之神碰撞

記者王郁惠／即時報導
周杰倫（中）新歌「紅顏如霜」MV與美國嘻哈舞蹈團體JABBAWOCKEEZ合作，展現中國風與現代舞的嶄新碰撞。（圖／杰威爾提供）
周杰倫（中）新歌「紅顏如霜」MV與美國嘻哈舞蹈團體JABBAWOCKEEZ合作，展現中國風與現代舞的嶄新碰撞。（圖／杰威爾提供）

周杰倫（周董）21日中午釋出新歌「紅顏如霜」MV，該歌融合R&B、京劇唱腔展現獨樹一幟的「周式中國風」，輕快的旋律讓人翩翩起舞，周董在MV穿古裝、彈古箏，也與美國知名嘻哈舞團JABBAWOCKEEZ（中文名:假面舞客）合作舞蹈，粉絲直讚：「這結合太神啦！音樂與舞蹈之神的碰撞。」

由周杰倫作曲、方文山填詞的新歌「紅顏如霜」，以古箏拉開序幕，將現代的R&B融入中國風裡，唱到歌詞「鳳求凰」時轉變成模擬京劇吊嗓子的唱法，巧妙銜接古代與現代的抒情；MV於美國拍攝，邀來珍妮佛羅培茲、壞痞兔等大咖MV的美國導演Mike Ho執導。

影片來源：YouTube

周董在MV中與知名舞團JABBAWOCKEEZ合作，這也是該舞團首次與亞洲歌手合作，他們為此深入瞭解這首歌，保留白面具、白手套、協調的舞步的特色之餘，舞蹈進行到歌詞提及的「西皮二黃」，也加入戲曲的身段與氛圍，饒富新意！周杰倫笑說；「這次的中國風是可以跳舞的喔！好玩的是，我在『青蜂俠』裡戴著面具，他們的招牌也是面具，只差我沒戴著Kato的面具跳舞了！哈！」

值得一提的是，舞蹈總監Kevin Brewer是李小龍的粉絲，很欣賞周董在電影「青蜂俠」演出的Kato，他興奮表示：「Jay當時就是飾演李小龍的角色Kato，而他並不照原本李小龍的模式來演，是帶有神祕感的Kato，有好身手、又有趣，我很欣賞他在電影裡的演出，這也是我們覺得一定要參與這次合作的重要催化劑，能跟Jay Chou合作就是一件很棒的事情！」

周董以古箏為新歌「紅顏如霜」揭開序幕。（圖／杰威爾提供）
周董以古箏為新歌「紅顏如霜」揭開序幕。（圖／杰威爾提供）
新歌「紅顏如霜」由周杰倫譜曲、方文山填詞，展現經典「周式中國風」。（圖／杰威爾提...
新歌「紅顏如霜」由周杰倫譜曲、方文山填詞，展現經典「周式中國風」。（圖／杰威爾提供）

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