回歸「同學來了」倒數 納豆想婚被微笑勸退

納豆(右二)即將回歸，老友阿Ken(左起)、安心亞和張立東都熱烈歡迎。（記者李政龍／攝影）

因病休息超過半年的納豆，確定12月底回歸節目「同學來了」，幫他代班數月的張立東應該在他回來後就得離開，一聽不喜反驚，傻眼說，「我還沒有心理準備耶，都瞞著我？我都表定壓到明年1月了耶。」。

「同學來了」舉辦2周年記者會，原班底納豆是特別來賓，他看來狀態不錯，只是回答問題時需要時間思考，老搭檔阿Ken會在旁貼心補充。被問到何時回歸？納豆回「看到大家覺得很感動，應該是12月底會回來」，沒想到此話一出，阿Ken和安心亞大驚「真的嗎？確定嗎？」

納豆坦言，沒想過自己還能回來工作，他也感謝大家在他生病期間為他集氣，談到女友依依一路以來的照顧，他感性說「大家可以看到，依依在這件事情扮演很重要的角色，我已經不知道要怎麼形容這種虧欠她的感覺，我真的非常非常謝謝她。」問他要不要回歸節目的第一集向依依求婚？他回「不會吧，她也還沒準備好要嫁給我。」他其實曾試探過依依結婚的意願，但依依只是微笑，沒有正面回應。

至於目前的身體狀況，納豆表示已經不需要回醫院追蹤，但持續復健，只是飲食上不能喝酒，其他生活方面沒有太大改變，阿Ken則說，很多劇本和製作單位都來問他，納豆什麼時候可以工作，納豆說：「我沒什麼大問題啦，也該工作了，都休息這麼久了。」