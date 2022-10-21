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出道37年…首入圍金馬影帝 游安順：回到初心

記者黃保慧／綜合報導
游安順演活失意賽鴿訓練師。（圖：双喜電影提供）
游安順演活失意賽鴿訓練師。（圖：双喜電影提供）

強勢入圍第59屆金馬獎13項大獎「一家子兒咕咕叫」，由金鐘獎視帝后游安順及楊麗音、胡智強、李夢苡樺4人聯手主演。游安順飾演失意賽鴿訓練師，詮釋複雜的內心狀態，過程一點也不輕鬆：「為了讓阿欽師（角色）立體一點，我為他設定了一些人格跟生理上的缺陷，走路還要有點不明顯的跛腳；而且導演相當龜毛，很多鏡頭都拍了10幾次，但我也不容易被挑戰失敗。」

最讓游安順崩潰的是一場心境轉換的哭戲，哭了7、8遍，從早上拍到凌晨，怕淚水不夠，一直拚命喝水差點虛脫，導演煉獄般的考驗也逼得游安順大爆發，置之死地而後生，深入刻畫的演技也讓游安順得到金馬入圍的肯定。

游安順在1985年時被楊麗音的老公陳懷恩拍下照片，推薦給侯孝賢導演，侯導還欽點他飾演自傳電影「童年往事」男主角，精湛演技在當年金馬獎尚無最佳新演員獎時，被視為遺珠，游安順也因電影一砲而紅，陸續演出楊德昌、柯一正、萬仁等台灣名導的作品，可惜出道37年，總跟金馬失之交臂。

入圍名單公布當天，游安順開車聽現場直播，聽完男配角名單沒念到自己名字，當下以為又跟金馬無緣，怕自己開車太過緊張，在男主角公布入圍前即停止收聽，未料幾分鐘後，立刻接到許多祝賀電話打來，讓他非常受寵若驚。游安順表示：「走過谷底，時隔多年能再度重返大銀幕、並且飾演男主角，我非常珍惜，這讓我有回到初心的感覺。」

入圍 導演 電影

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