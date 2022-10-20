我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國債殖利率攀升 股指連跌兩日

傳播反習圖片被警察盯上 留學生家人也遭警告

邵雨薇捕捉「愛情的樣貌」 壓力大到狂冒3顆巨痘嘆職傷

記者杜沛學／台北即時報導
邵雨薇為時尚雜誌擔任客座編輯。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）
邵雨薇為時尚雜誌擔任客座編輯。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）

邵雨薇受「Marie Claire美麗佳人」雜誌邀請，擔任客作編輯，推出首部紙上電影大作，也是邵雨薇第一次集編、導、拍、演等多項身分，從討論、執行、拍攝、挑圖、文字、排版、校對到出刊，耗時將近3個月，她都不曾缺席任何一個環節，坦言壓力大到狂冒3顆又大又腫的痘痘，笑稱是「職業傷害」。

集歌手、演員、作家身分於一身的邵雨薇，憑藉著豐沛的創作能量，以及對電影與攝影的熱愛，打造出屬於她的愛情影像、重塑當代愛情觀點。邵雨薇這次邀請傅孟柏參與拍攝，兩人做為彼此的攝影師，透過底片機、拍立得等相機「難以掌握」的迷人特性，捕捉每一個稍縱即逝的片刻，藉以傳遞愛情關係裡真實中帶點不完美的樣貌。

邵雨薇原本就熱愛攝影，接到「美麗佳人」邀約擔任特別企畫的攝影師，她不假思索一口答應。討論初期她認為，即便只是擔任攝影師，也得全面參與才能拍出好內容，便一肩扛下編、導、拍、演等多樣身分，並以「王牌冤家」為概念，用自己的方式重塑故事，拼湊出屬於她的愛情模樣。

在擬定拍攝方向後，個性謹慎的邵雨薇在拍攝前兩週，出了各分鏡腳本，其中一張俯瞰兩人的畫面。為了做足準備，邵雨薇更在人來人往的信義區香堤大道，親自試躺試拍，力求拍攝當天的畫面能更加順暢精準。

底片機拍攝結束後，如同等待放榜的緊張感，所有的不安直到照片被沖洗出來，邵雨薇才鬆了一口氣。但隨即又進入下一個選擇障礙期，如何在故事結構下，挑選照片與討論版面，邵雨薇甚至下載軟體、親自排版下文案。最後完成這個專案後說道：「把興趣（攝影）當工作實在是件痛苦的事，真的好希望作品能讓讀者喜歡並且認同！」

邵雨薇(左)和傅孟柏互拍呈現愛情的樣貌。（圖／Marie Claire美麗佳人提...
邵雨薇(左)和傅孟柏互拍呈現愛情的樣貌。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）
邵雨薇力求拍攝當天的畫面能更加順暢精親自試躺。（圖／Marie Claire美麗...
邵雨薇力求拍攝當天的畫面能更加順暢精親自試躺。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）
邵雨薇(左)圓攝影夢，透過底片機、拍立得，詮釋最真實的愛情樣貌。（圖／Marie...
邵雨薇(左)圓攝影夢，透過底片機、拍立得，詮釋最真實的愛情樣貌。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）

攝影 電影

上一則

林志玲變身DJ打碟 曝「小寶貝」胎教聲：一唱就安靜

延伸閱讀

兩劇入圍金鐘視后 謝盈萱：手心手背都是肉

兩劇入圍金鐘視后 謝盈萱：手心手背都是肉
拍到群蜂爭相求偶瞬間 美國攝影師獲大賽首獎

拍到群蜂爭相求偶瞬間 美國攝影師獲大賽首獎
吳慷仁救命恩人 邵雨薇自責淚崩爺過世：扶不動他

吳慷仁救命恩人 邵雨薇自責淚崩爺過世：扶不動他
野生動物攝影師大賽出爐 雄蜂求偶瞬間獲大獎

野生動物攝影師大賽出爐 雄蜂求偶瞬間獲大獎

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

2022-10-14 22:24
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
小S與姊夫具俊曄互動很有趣。（取材自臉書）

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

2022-10-16 00:10
桂綸鎂堪稱從影以來最大尺度挑戰。(圖：Disney+提供)

桂綸鎂演1集 性愛5次 網諷：改名台北女子圖「賤」

2022-10-13 19:50
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26

超人氣

更多 >
賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點