邵雨薇捕捉「愛情的樣貌」 壓力大到狂冒3顆巨痘嘆職傷

邵雨薇為時尚雜誌擔任客座編輯。（圖／Marie Claire美麗佳人提供）

邵雨薇受「Marie Claire美麗佳人」雜誌邀請，擔任客作編輯，推出首部紙上電影 大作，也是邵雨薇第一次集編、導、拍、演等多項身分，從討論、執行、拍攝、挑圖、文字、排版、校對到出刊，耗時將近3個月，她都不曾缺席任何一個環節，坦言壓力大到狂冒3顆又大又腫的痘痘，笑稱是「職業傷害」。

集歌手、演員、作家身分於一身的邵雨薇，憑藉著豐沛的創作能量，以及對電影與攝影 的熱愛，打造出屬於她的愛情影像、重塑當代愛情觀點。邵雨薇這次邀請傅孟柏參與拍攝，兩人做為彼此的攝影師，透過底片機、拍立得等相機「難以掌握」的迷人特性，捕捉每一個稍縱即逝的片刻，藉以傳遞愛情關係裡真實中帶點不完美的樣貌。

邵雨薇原本就熱愛攝影，接到「美麗佳人」邀約擔任特別企畫的攝影師，她不假思索一口答應。討論初期她認為，即便只是擔任攝影師，也得全面參與才能拍出好內容，便一肩扛下編、導、拍、演等多樣身分，並以「王牌冤家」為概念，用自己的方式重塑故事，拼湊出屬於她的愛情模樣。

在擬定拍攝方向後，個性謹慎的邵雨薇在拍攝前兩週，出了各分鏡腳本，其中一張俯瞰兩人的畫面。為了做足準備，邵雨薇更在人來人往的信義區香堤大道，親自試躺試拍，力求拍攝當天的畫面能更加順暢精準。