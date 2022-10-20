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林志玲變身DJ打碟 曝「小寶貝」胎教聲：一唱就安靜

記者黃保慧／即時報導
林志玲當起DJ。（圖／Longines浪琴表提供）
林志玲當起DJ。（圖／Longines浪琴表提供）

林志玲20日晚盛裝出席LONGINES浪琴表190周年慶祝晚宴，以優雅大使身分和品牌VIP一同慶祝浪琴表生日快樂。特別的是，志玲姊姊在晚上的活動準備了一段DJ秀，當作獻給浪琴表的生日禮物。

說到音樂與時間的關係，林志玲連忙點頭說：「音樂真的好重要！起床就會播音樂，依照不同的時間點和心情換歌。」表示生活中無時無刻被音樂圍繞。

如人生不同時期各自有主題音樂，林志玲的20歲是搖滾樂，勇於嘗試、30歲是充滿異國情懷的爵士樂、40歲前期則是豐富精彩的交響樂，「現在應該是音樂盒的音樂，輕輕柔柔，每個音符都提醒自己享受當下、感受這幸福的時刻。」

好奇林志玲的兒子「小寶貝」對哪些音樂特別有感覺？林志玲透露當時會放大自然潺潺流水聲當胎教音樂，兒子出生後一聽到流水聲，也會有反應，「希望他擁有廣大的胸懷，擁抱大自然。」此外，志玲姊姊也會改編卡通主題曲當兒子的搖籃曲，她笑說：「我本來對自己的歌聲沒有自信，但每次唱都有效，就算他哭鬧，也是一唱就安靜。」

鐘錶承載著時光的記憶，音樂營造的儀式感，也能讓美好時光更深刻，林志玲說最算是尋常的日子，也會隨著當下心境放音樂，讓生活充滿儀式感，「不管相處再怎麼久，也不要忽略儀式感，它會是個很好的回憶。」

完成別出心裁的DJ秀，林志玲謙虛表示自己不是專業的DJ但希望這段表演能賓主盡歡，這也是她送給浪琴表的生日禮物，與現場賓客一起留下美好回憶。

林志玲 爵士樂 交響樂

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