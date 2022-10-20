談林志玲婚前婚後改變 AKIRA：當媽後更漂亮

林志玲(右)、AKIRA(左二)難得同框。（取材自Instagram）

日本男團放浪兄弟成員AKIRA和妻子林志玲 最近一家三口幸福返台，日前受訪時被問及妻子為人母與婚前的最大改變，AKIRA特別用中文稱讚「變更漂亮」。

日前林志玲與AKIRA出現返台後私下全新合照，兩人一起出席楊祐寧爸爸開設的知名火鍋店「元鍋」享用美食 ，只見林志玲、AKIRA雖然戴帽子，略施脂粉，但狀態極佳，難掩巨星光芒。

家庭和新手爸爸的生活，讓AKIRA樂在其中。他覺得兒子眼睛像妻子、鼻子像自己，很享受餵奶、換尿布等育兒大小事，一點也不覺得辛苦，他還會上YouTube看育兒影片學習。

如果遇到夫妻兩人都在忙工作，AKIRA會請自己的媽媽和姊姊幫忙帶兒子，並透露林志玲從未在教兒子過程中不耐煩或生氣。

被問及林志玲成為母親後與婚前最大的改變？AKIRA特別用中文稱讚妻子：「變得更漂亮。」並進一步解釋，有些人可能擔心身材會走樣，但其實為人母後，內心的力量使人變得更美麗。

AKIRA也分享林志玲學日文的小趣事，他指出妻子非常認真學習，但因日文口語表達男女有別，林志玲學自己講「厲害」的日文給老師聽時，把對方嚇了一跳，因為男生的用法太過粗獷，不適合女性，交代她千萬不能學老公講日文。

至於最早獲得外界「國民姐夫」稱號的AKIRA，最近人氣似乎快被大S 老公具俊曄追上，AKIRA也表示，希望世界各地不同的姐夫都能到台灣，大家可以組成一團。