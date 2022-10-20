我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

談林志玲婚前婚後改變 AKIRA：當媽後更漂亮

​​娛樂新聞組／綜合報導​
林志玲(右)、AKIRA(左二)難得同框。（取材自Instagram）
林志玲(右)、AKIRA(左二)難得同框。（取材自Instagram）

日本男團放浪兄弟成員AKIRA和妻子林志玲最近一家三口幸福返台，日前受訪時被問及妻子為人母與婚前的最大改變，AKIRA特別用中文稱讚「變更漂亮」。

日前林志玲與AKIRA出現返台後私下全新合照，兩人一起出席楊祐寧爸爸開設的知名火鍋店「元鍋」享用美食，只見林志玲、AKIRA雖然戴帽子，略施脂粉，但狀態極佳，難掩巨星光芒。

家庭和新手爸爸的生活，讓AKIRA樂在其中。他覺得兒子眼睛像妻子、鼻子像自己，很享受餵奶、換尿布等育兒大小事，一點也不覺得辛苦，他還會上YouTube看育兒影片學習。

如果遇到夫妻兩人都在忙工作，AKIRA會請自己的媽媽和姊姊幫忙帶兒子，並透露林志玲從未在教兒子過程中不耐煩或生氣。

被問及林志玲成為母親後與婚前最大的改變？AKIRA特別用中文稱讚妻子：「變得更漂亮。」並進一步解釋，有些人可能擔心身材會走樣，但其實為人母後，內心的力量使人變得更美麗。

AKIRA也分享林志玲學日文的小趣事，他指出妻子非常認真學習，但因日文口語表達男女有別，林志玲學自己講「厲害」的日文給老師聽時，把對方嚇了一跳，因為男生的用法太過粗獷，不適合女性，交代她千萬不能學老公講日文。

至於最早獲得外界「國民姐夫」稱號的AKIRA，最近人氣似乎快被大S老公具俊曄追上，AKIRA也表示，希望世界各地不同的姐夫都能到台灣，大家可以組成一團。

林志玲 大S 美食

上一則

演失智母被逼哭出層次 王琄：有如被扒好幾層皮

下一則

「黑亞當」首波評價 「爛番茄」只得54%好評

延伸閱讀

金鐘獎彩排露餡 國民姐夫確定來這一人

金鐘獎彩排露餡 國民姐夫確定來這一人
林志玲、AKIRA公開合體 楊祐寧爸爸糗事也曝光

林志玲、AKIRA公開合體 楊祐寧爸爸糗事也曝光
AKIRA想和具俊曄組團 曝林志玲學日文竟嚇到老師

AKIRA想和具俊曄組團 曝林志玲學日文竟嚇到老師
接力林志玲喊幸福 AKIRA說中文：當爸爸很開心

接力林志玲喊幸福 AKIRA說中文：當爸爸很開心

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

2022-10-14 22:24
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26
小S與姊夫具俊曄互動很有趣。（取材自臉書）

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

2022-10-16 00:10
桂綸鎂堪稱從影以來最大尺度挑戰。(圖：Disney+提供)

桂綸鎂演1集 性愛5次 網諷：改名台北女子圖「賤」

2022-10-13 19:50

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」