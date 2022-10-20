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演失智母被逼哭出層次 王琄：有如被扒好幾層皮

記者杜沛學／綜合報導​
王琄演出失智角色，腦海中不斷回想起自己父親過世前也失智。（圖：公視提供）
王琄演出失智角色，腦海中不斷回想起自己父親過世前也失智。（圖：公視提供）

曾以「再見，忠貞二村」金鐘視后的台灣資深演員王琄，今年以公視人生劇展「無常日常」入圍迷你劇集女配角獎，已是她第7度入圍金鐘，之前包括女配角獎也共拿過3座金鐘，但她笑說，這次入圍仍「緊張到胃痛」，「還是會緊張，應該是榮譽感吧，入圍再多次還是會緊張。」

王琄在「無」劇中飾演失智母親，她透露不斷想起自己父親過世前也是失智的情形，「忽而認得、忽而不認得，記得人的時候很開心，不記得自己失智也很好，就不記得痛苦。」而自己的角色是「記得自己不記得，這件事情很痛苦」。

王琄出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖：公視提供）
王琄出席公廣集團金鐘入圍茶會。（圖：公視提供）

提到劇中一場在電話亭中與女兒講話時爆哭的戲碼，王琄形容：「導演很殘忍，一直不喊停，讓我哭了三分鐘，要哭出層次來。」演出這段戲時有如「被扒了好幾層皮」般痛苦，「這種挑戰對資深演員來說是必要的，要剝落自己原來的表演方式，需要很有意識地被剝落，也很需要被幫助。」因此她形容，比演技不是和其他入圍者比較，而是和自己比較，讓評審看到她「自我剝落」的過程。

至於對手們，王琄特別提到「台北過手無暝無日」中李雪的演出，讚對方像「變色龍」，演技瞬間變化的過程很美、很有天賦。其他對手「良辰吉時」周采詩、「比悲傷更悲傷的故事：影集版」姚以緹、「第一次遇見花香的那刻」程予希，有幾位是她的學生，她笑說：「競技場上大家都一樣！我都跟學生說希望未來在表演場域相遇，沒想到在這裡（金鐘入圍）相遇，也是很好的祝福。」

入圍 失智 導演

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