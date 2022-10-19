80歲石雋頂烈日拍攝 盼「大俠胡金銓」奪金馬

「大俠胡金銓」首映會，左起石雋、林福地、林靖傑。（圖：華映提供）

紀錄片「大俠胡金銓」日前首映，導演 林靖傑與胡金銓一手發掘的銀幕儒俠石雋等人都出席，分享拍攝胡金銓導演紀錄片的心情，和胡金銓有師徒之實的資深演員石雋坦言這部紀錄片能入圍 金馬獎，「除了感謝最辛苦的導演林靖傑外，也是告慰我老師在天之靈」。

石雋曾獲得金馬獎終身成就獎和亞太影展最佳男主角，他將這一切歸功已故導演胡金銓。石雋坦言很希望「大俠胡金銓」可以拿下金馬獎，但更希望這不僅僅只是一部紀錄片，而是可以透過胡金銓留下的手稿和文物，讓更多觀眾以及年輕學子認識到胡金銓的重要性，以及帶來的影響。

80多歲石雋為了紀錄片再回到過往的拍攝地，甚至在中午頂著烈日，在花蓮的河床邊行走，還要跨過很多大石頭，工作人員都熱到快中暑，讓劇組很擔心他的身體，但他展現出演員的專業精神，頂著大太陽仍能專業的完成拍攝。憶及和胡金銓導演的師徒之情，是他生命中一大牽掛，直到現在有空時還會到收藏胡金銓導演作品的國家電影 及視聽文化中心，整理胡金銓留下上萬件的各項作品。

而胡金銓的紀錄片當初是由國家電影及視聽文化中心所規畫拍攝的作品，「大俠胡金銓」在作品版權取得上獲得影視聽中心的大力幫助，影視聽中心董事長藍祖蔚表示胡金銓的作品帶動新派武俠電影風潮，從角色類型、空間經略到美術光影，都深深影響後世導演，他對作品的嚴格要求，很值得新生代創作人了解及學習。

「大俠胡金銓」「第一部曲：先知曾經來過」將於10月21日上映，「第二部曲：斷腸人在天涯」將於10月28日上映。