兩劇入圍金鐘視后 謝盈萱：手心手背都是肉

謝盈萱(右)和于子育在「俗女養成記」中飾演母女，演技自然也貼近人心。（記者王聰賢／攝影）

謝盈萱今年以「俗女養成記2」及「四樓的天堂」入圍 金鐘女主角獎，5個入圍名額中她占了2席，日前出席公廣集團金鐘入圍茶會，表示兩個作品她都很喜歡，「做功課的方向也不一樣，不可能去分（哪個好）。」手心手背都是肉，「俗」劇導演 嚴藝文一旁笑說：「可是手心的肉還是比較嫩。」直呼要當「手心」，說完兩人還擊掌。

謝盈萱說，因為覺得今年的戲劇及演員都很強，原本一個都不抱希望，沒想到一次入圍兩個，「意義大過很多事情」。獲知入圍當天很開心、感動，也終於沒有辜負兩個劇組的信任。謝盈萱的強勁對手中，林心如 、楊謹華都來自「華燈初上」，她也讚兩人的演出「表演特質很不一樣」，替評審感到為難。

吳慷仁今年以「斯卡羅」入圍金鐘最佳男配角獎，而女友邵雨薇也以「比悲傷更悲傷的故事：影集版」入圍迷你劇集女主角獎，成為紅毯上最受矚目的銀色情侶。吳慷仁對於是否跟女友一起走紅毯？他笑說：「這樣不好。」

吳慷仁的男配角獎對手陳家逵，以「四樓的天堂」入圍，又要主持星光紅毯，工作運頗旺之際，前陣子卻遭前妻周羿發文指婚內出軌，被問到心情，他表示：「很平穩」。經紀人隨即上前營救，表示不回應金鐘無關問題。