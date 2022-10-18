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「查無此心」 張鈞甯、阮經天 睽違15年再攜手

記者黃保慧／綜合報導
張鈞甯扮演生無可戀的女警。（圖：華映提供）
張鈞甯扮演生無可戀的女警。（圖：華映提供）

台灣懸疑犯罪電影「查無此心」由監製唐在揚、張鈞甯共同監製，張鈞甯同時身兼主演，親自找來已經15年沒有合作的好友阮經天加入陣容，近日公開超前導預告，直接透過片名點出片中從一具沒有心臟的無名女屍展開。

張鈞甯疑似用槍指著自己的頭，似乎生無可戀，而一具沒有心臟的無名女屍出現，讓身為刑警的她展開辦案的過程，更出現斷指、挖心、囚禁等暴力用語，可以發現電影充滿黑暗及驚悚的氣息；最搶眼的是最後出現在預告中的阮經天，講著泰語，流露凶狠的神情，讓人正邪難分。電影在9月底公布的金馬入圍名單，獲得最佳新導演、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計及最佳音效共五項大獎提名

故事描述由張鈞甯飾演、總是無法在家中睡覺的女警吳潔，只能窩在自己一台車頂有洞的破車中休息。她計畫調離現場辦案的工作，想換個環境生活，但跨年夜出現了無名女屍的殘忍命案，在陳為民飾演的長官要求下，她必須和項婕如飾演的菜鳥女警合作查案，她逐漸發現女屍似乎和一個阮經天飾演的非法外勞仲介有關聯，但他們越接近真相，也陷入越大的危機之中。

劇組透露，電影在拍攝時曾暫以「野鬼」為片名，導演曾英庭在完成電影後，因電影並非鬼魅相關題材，決定更改片名。近日釋出超前導預告，便宣布電影片名定為「查無此心」，也點出電影的一大重點，一切都從「心」開始。

阮經天飾演非法外勞仲介。（圖：華映提供）
阮經天飾演非法外勞仲介。（圖：華映提供）

電影 導演 提名

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