李聖傑回歸歌壇 抱病錄音險釀猛爆性肝炎

「情歌王子」李聖傑帶著冠軍獎杯宣布回歸歌壇。（記者沈昱嘉／攝影）

8年未發片，「情歌王子」李聖傑近日終於帶著全新微專輯「Face II 真‧裏」宣告加盟華納音樂，在唱到「最美的遺憾」這首歌時，李聖傑突然有感而發：「當初錄完這首歌時莫名發燒一個半月，後來確定是肝發炎，醫生還說差一點就變猛爆性肝炎！」

新歌埋藏李聖傑心中不少缺憾，其中最讓他無法忘懷的就是與阿嬤天人永隔的悲痛，「大家如果有看MV就知道，在這疫情 之下，每個人都有最美的遺憾，想見的人見不到，或是終於要見面卻見不著，最後竟成永別。」

提及當初阿嬤病重時，爸爸急著打給他，人在台北的他，最終來不及趕到加護病房見阿嬤最後一面。有什麼話想對阿嬤說？李聖傑表情嚴肅：「阿嬤一直希望我幸福快樂，那時她身上都是病痛卻還很堅強，最痛的永遠都是自己扛，所以我想跟她說，『阿嬤，我會快樂幸福』。」

他還自招上一段感情約莫五、六年前，因為對方不適合而分手，「每個選擇都是緣分，一切都是不能勉強，對我來說對方或我都沒要求什麼狀態，只是彼此心態與未來有沒有共同目標只好分手。」對接下來對象的條件，李聖傑只求要有生活交集，或是可以一起分享生活及有互動、有未來的人，可惜目前為止這人還沒出現。」

經典歌「痴心絕對」至今已唱過9999次，李聖傑說最重要的一次（指第1萬次）肯定要留給自己，畢竟這絕對會是不同的開始。