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楊祐寧金鐘雙料入圍 放話想上台兩次

記者陳慧貞／綜合報導
楊祐寧(左起)、周采詩、段鈞豪以「良辰吉時」分別入圍金鐘迷你劇男主、男女配角獎。（圖：CATCHPLAY提供）
楊祐寧(左起)、周采詩、段鈞豪以「良辰吉時」分別入圍金鐘迷你劇男主、男女配角獎。（圖：CATCHPLAY提供）

台灣藝人楊祐寧、周采詩、段鈞豪、導演黃熙昨為奇幻台劇「良辰吉時」金鐘入圍造勢，楊祐寧因「華燈初上」、「良辰吉時」雙料入圍戲劇節目、迷你劇集男主角獎，提到是否有信心兩項全拿？他笑：「每個人手上拿著彩票時，沒有人覺得自己不會中獎，怎麼會入圍了還會希望別人得獎？」放話就是想上台兩次。

「良辰吉時」入圍本屆金鐘獎13項大獎，全劇7集，楊祐寧劇中僅出現1集約50分鐘，是史上演出時間最短、即獲男主角提名的一次，他坦言，雖然迷你劇集篇幅較短，「少少的時間，也是用生命在演的」。

聽聞好友王柏傑視自己為勁敵，他故意嗆：「他有入圍嗎？」認為最大競爭對手是自己，「每個人跟自己比就好」，兩人分別與童星白潤音合作皆入圍，白潤音瞬間被視為「幸運物」。楊祐寧笑：「典禮當天應該要坐在白潤音旁邊，結果廣告破口回來，發現他坐在王柏傑旁邊。」預想屆時應會上演搶人大戰。

段鈞豪以「良辰吉時」首度入圍金鐘，對於參與盛會，滿心期待，笑言之前老婆聽到他入圍後，擔心他恭賀應酬會變多，還因此非常惆悵，結果到目前為止，他只出門聚餐一次。周采詩則稱，最近才知金鐘典禮可以帶小孩一起參加，早早就請老公幫忙帶三歲兒，直呼：「帶他走紅毯，可能要走兩小時，等他比較像人類的時候再帶去吧，他現在有時像怪獸，有時才像人。」

入圍 導演 提名

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