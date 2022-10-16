孫安佐體脂6％變筋肉男 健美賽奪牌網驚：甄子丹

孫安佐參加健美比賽，爸媽孫鵬、狄鶯都到場加油打氣。（取材自Instagram）

狄鶯、孫鵬的22歲愛兒孫安佐近期勤於健身 有成，16日傳出他參加「WNBF國際自然健美邀請公開賽」青少年健美70，勇奪第四名，他開心在社群 平台分享好消息，大呼：「這麼長時間辛苦的備賽都值得了，這也是我人生第一個靠自己努力得到的獎牌」，他曬出比賽照，完美狀態讓網友驚呼：「以為是甄子丹」。

為了參賽，孫安佐努力控制身材，從體重75公斤降至69公斤，體脂肪僅6%，並增加肌肉量，提到比賽過程，「當時上台被first call out 做對比的時候，我是覺得自己有進前三的希望，但我覺得我等到第四名，已經讓我覺得這麼長時間辛苦的備賽都值得了」，稱這也是他人生第一個靠自己努力獲得的獎牌。