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孫安佐體脂6％變筋肉男 健美賽奪牌網驚：甄子丹

記者陳慧貞／即時報導
孫安佐參加健美比賽，爸媽孫鵬、狄鶯都到場加油打氣。（取材自Instagram）
孫安佐參加健美比賽，爸媽孫鵬、狄鶯都到場加油打氣。（取材自Instagram）

狄鶯、孫鵬的22歲愛兒孫安佐近期勤於健身有成，16日傳出他參加「WNBF國際自然健美邀請公開賽」青少年健美70，勇奪第四名，他開心在社群平台分享好消息，大呼：「這麼長時間辛苦的備賽都值得了，這也是我人生第一個靠自己努力得到的獎牌」，他曬出比賽照，完美狀態讓網友驚呼：「以為是甄子丹」。

為了參賽，孫安佐努力控制身材，從體重75公斤降至69公斤，體脂肪僅6%，並增加肌肉量，提到比賽過程，「當時上台被first call out 做對比的時候，我是覺得自己有進前三的希望，但我覺得我等到第四名，已經讓我覺得這麼長時間辛苦的備賽都值得了」，稱這也是他人生第一個靠自己努力獲得的獎牌。

孫安佐參加健美比賽得獎牌，發文中感謝過程中陪伴在身邊的訓練夥伴、女友，爸媽孫鵬、狄鶯到場為他加油，他透露爸爸才剛接受手部手術，脖子掛著手吊帶，依然趕過來給他鼓勵，狄鶯也在他備賽過程中，每天準備糙米飯和碳水，令他十分感動：「辛苦了，真的是太給力了」，同時也感謝女友：「在我備賽的時候，縱容我的一些情緒，還有幫我分擔很多事，比賽的時候，還是台下幫我加油叫最大聲的」，最後發自內心、感性道：「感謝所有在背後支持我的人，沒有你們我絕對辦不到這件事，我之後也會繼續精進自己，讓大家可以繼續支持我的理念以及看到更厲害的我」。

孫安佐參加健美比賽秀出完美健壯肌肉。（取材自Instagram）
孫安佐參加健美比賽秀出完美健壯肌肉。（取材自Instagram）
孫安佐參加WNBF國際自然健美邀請公開賽，勇奪青少年健美70第四名。（取材自In...
孫安佐參加WNBF國際自然健美邀請公開賽，勇奪青少年健美70第四名。（取材自Instagram）

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