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衰捲鳥事Lulu嘆「命定」 看清人性因他感動到想哭

記者李姿瑩／專訪
Lulu嚴肅面對不是事實的攻擊。（記者王聰賢/攝影）
Lulu嚴肅面對不是事實的攻擊。（記者王聰賢/攝影）

台灣藝人Lulu黃路梓茵今年以「綜藝大熱門」、「婚禮歌手」雙料入圍綜藝節目主持人獎，沒想到日前的「雙面人」風波，讓她的金鐘訪問集體「歪樓」。Lulu感嘆一切彷彿命定，就在所有活動和訪問排定後才冒出的這段插曲，讓她在家裡練習的不是得獎感言，而是面對媒體時該如何把話說清楚。

因為網紅上「小姐不熙娣」的一場爆料，讓Lulu被影射成「雙面人」女星。Lulu坦言本來想過相應不理，但整件事關乎家教、品格，就算不信者恆不信，她也要捍衛自己的名聲。這件事也意外讓親友紛紛發聲相挺，除了驚動爸媽、親戚，昔日的老師、甚至搬家公司都來訊關心，讓Lulu深感患難見真情。

「畢竟我不是聖人，也有情緒，後來抽離來看，這件事也許是生命中的禮物。」 Lulu受訪前，師父黃子佼才在自己的金鐘訪問上替她打抱不平，Lulu笑說：「他以前都說不要理，但我看到他說『這就是一家人啊！不挺妳要挺誰？』這種時刻我才會感動得想哭，真的很溫暖。」包括只有一面之緣的奎丁，也分享當年受到Lulu照顧。對Lulu來說早就忘記這份舉手之勞，「但謝謝她還記得，也謝謝當年的我，我只是做我該做的。」

感動和感謝是Lulu的另類收穫，她認為也許老天知道她扛得住，才讓她捲進是非。而闖禍的網紅已經私訊Lulu道歉，也怕餘波蕩漾，因此Lulu願意站上第一線，好好為這件事收尾。

其實她常因為錄「綜藝大熱門」凌晨才收工，累得分不清夢境和現實，但她樂此不疲，因為吳宗憲、陳漢典和她早就像是一家人，在節目中各司其職，私下繼續笑鬧、彼此關心。看似簡單流暢的節目節奏，對Lulu而言全部都是時間的累積。「光是我摸索出講話的方向，再找到因為我的存在而讓節目增色，我至少花了5年以上。」

「婚禮歌手」則是她和師父黃子佼多年默契的結晶，有次黃子佼在錄影前突然說：「會接下這個節目，就是想跟妳一起主持。」讓Lulu感動到說不出話。而「婚禮歌手」極為考驗主持人現場臨機應變能力，不能搞砸新人一生一次的大事，就連來賓歌手也在上台前緊張到發抖。

這2檔節目特色和難度截然不同，不過比起得獎與否，Lulu直喊「雙面人」事件千萬別再來，自嘲畢竟槓龜6次已經習慣，但無端中槍之事最好再也別發生。

Lulu永遠都是笑臉迎人。（記者王聰賢/攝影）
Lulu永遠都是笑臉迎人。（記者王聰賢/攝影）
因為深受前輩照顧，Lulu早習慣要照顧後進。（記者王聰賢/攝影）
因為深受前輩照顧，Lulu早習慣要照顧後進。（記者王聰賢/攝影）
Lulu期待能獲得金鐘獎肯定。（記者王聰賢/攝影）
Lulu期待能獲得金鐘獎肯定。（記者王聰賢/攝影）
就算是聊衰事，Lulu照樣能轉念逗笑大家。（記者王聰賢/攝影）
就算是聊衰事，Lulu照樣能轉念逗笑大家。（記者王聰賢/攝影）

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