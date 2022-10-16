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吳慷仁救命恩人 邵雨薇自責淚崩爺過世：扶不動他

記者陳慧貞／專訪
邵雨薇有過與親人的生離死別，體會身體健康的重要性。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇有過與親人的生離死別，體會身體健康的重要性。（記者吳致碩/攝影）

台灣藝人邵雨薇入行10多年，努力成果終被看見，今年她以「比悲傷更悲傷的故事」影集版中的單親媽媽入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎，提起「最悲傷的事」，她感嘆人生最悲傷莫過於「生離死別」，當年爺爺的過世，至今仍是她人生中最大的打擊。

當時爺爺、奶奶住在中壢，因家人都在高雄，只有她日日台北、中壢往返照顧老人家，爺爺過世前兩個禮拜，老人家不願躺在床上，不斷地嘗試要站起來，但又站不住，每走幾步就重心不穩摔倒，一個晚上摔好幾次，她不捨、崩潰，哭求爺爺不要再站起來。

扶不動高大的、軍人出身的爺爺，邵雨薇因沒力了，只能流淚抱著厚棉被墊在爺爺身下，2、3個小時後，她才有力氣將爺爺扶起身，「後來爺爺過世了，我一直很自責，如果不是我沒力氣了，讓他睡在地上，是不是那天我把他扶起來了，是不是就不會這樣，是不是我沒有把爺爺照顧好？或者我再多花一些時間...」失去親人的內疚糾結在心中成了遺憾。

因為實際有照顧親人生病經驗，邵雨薇對於身體健康更極為重視，2年前男友吳慷仁因為戲忽胖忽瘦，導致免疫力失調，一度病況嚴重，是她「強押著」男友掛急診住院，被視為吳慷仁的救命恩人，不過，她不覺得這有什麼，表示連家裡愛犬也是這樣照顧，因愛犬心臟較大顆，情緒不能過high，「有時候要帶牠出門，牠會太興奮，我就會讓牠先坐下、等等，讓牠平靜一點」有人建議讓狗狗聽佛經，她大笑：「沒試過耶，可以試試」。

「比悲傷」中，她與飾演兒子的白潤音，親子互動洋蔥滿點，尤其一場道別戲，催淚指數堪比核彈級，邵雨薇說，拍這場戲時，情緒已滿到她必須一人躲在角落崩潰，「我拜託大家不要靠近我，很怕有人一靠近，就會掃到我的颱風尾，連人家來梳化，我都沒辦法笑笑的，就怕只要一講話，我就爆炸」，等到正式拍攝，又是一長串的淚崩、揪心，拍了一顆鏡頭，她又蹲到角落，情緒久久無法平復。

從「2049」到「比悲傷」，邵雨薇連演媽媽受肯定，如今她和吳慷仁感情穩定，不時會在社群平台曬恩愛，關於結婚，她仍直言：「沒時間，也沒有一個時間表」，至於何時當媽媽，她更直接：「目前不想耶，總覺得還有很多事要做」。

邵雨薇戲裡當媽，現實還沒想為人母。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇戲裡當媽，現實還沒想為人母。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇想起爺爺的過世，依然是人生中最悲傷的事。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇想起爺爺的過世，依然是人生中最悲傷的事。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇以「比悲傷更悲傷的故事」入圍金鐘獎，演技終被看見。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇以「比悲傷更悲傷的故事」入圍金鐘獎，演技終被看見。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇演技終被看見。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇演技終被看見。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇以「比悲傷更悲傷的故事」入圍金鐘獎迷你劇女主角獎。（記者吳致碩/攝影）
邵雨薇以「比悲傷更悲傷的故事」入圍金鐘獎迷你劇女主角獎。（記者吳致碩/攝影）

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