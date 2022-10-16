孫翠鳳跨刀助陣國際級舞蹈家電影 被讚：野台漫威英雄

國際級舞蹈家許芳宜主演的半自傳電影「我心我行」11月11日上映。（圖／三乘影像事務所提供）

國際級舞蹈家許芳宜主演的半自傳電影 「我心我行」（SALUTE）在第59屆金馬獎入圍3項，16日更傳來好消息，繼在釜山影展 和多倫多影展市場展登場後，「我心我行」入圍LEAFF 2022倫敦東亞影展正式競賽片，將於23日世界首映。

許芳宜「我心我行」以特殊的現代舞劇形式，呈現出身台灣宜蘭、揚名美國紐約的舞蹈家許芳宜的舞蹈生涯故事。電影以雙線式敘構4段許芳宜的舞蹈生涯節點，分別是「啟萌」、「立志」、「揚名」、「歸國」，而歌仔戲國寶孫翠鳳，即是出現在「啟萌」部分。許芳宜憶及對舞蹈發生興趣，是來自於幼年曾在戲院看到後台的粉墨人生，當時被漂亮戲服和妝容震懾的小芳宜，內心萌生對舞台的嚮往，加上歌仔戲的身段深深吸引了她，影響所及，讓許芳宜小時就開始學民俗舞蹈、進而到芭蕾舞，開始了璀璨的舞蹈人生！

據說當電影製作公司提出邀請，孫翠鳳大師沒有猶豫，當下一口應允，在電影中扮演自己、也成為童年許芳宜在後台窺視的歌仔戲名伶、更是影響她一生的無名英雄。此外，拍攝地點在台北植物園 一處老溫室，孫翠鳳還慷慨出借戲班裡的行頭和櫃子等靜物，提供給電影團隊佈置使用，讓許芳宜和導演都感動不已！而該溫室據說在「我心我行」拍攝不久後，即因老舊而被拆除，老台北想「親炙」植物園溫室，可在電影重溫舊夢。

許芳宜也說，「小時候第一次被表演吸引是野台的歌仔戲。」遁入童年回憶的她，瞇起眼就能仔細描述，她細數竹棚架起舞台就只是一個下午的事，舞台正下方堆滿了道具和衣帽箱，樂師在台上練習，演員在台下裝扮，穿越鏡子於眉、眼、唇之間仔細地來回筆畫著，細緻的線條、柔和的鬢角、點上胭脂穿戴閃亮浮誇的頭飾與裝扮。