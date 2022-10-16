動力火車空降高雄巨蛋 許富凱跨世代對唱

許富凱(中)擔任動力火車演唱會嘉賓，三人在台上玩在一起。（圖：華研國際提供）

等了五個多月，動力火車日前南下高雄巨蛋續航「都是因為愛世界巡迴演唱會」，耗資台幣2500萬（約78.1萬美元）打造的3層樓「堡壘舞台」原封不動南移，兩人身穿螢光色閃電西裝、乘著雄蛋有史以來最高的12米（約3層樓高）「電梯舞台」緩緩空降而下。在「酒醉的探戈2001」的音樂旋律響起後，「金曲歌王」許富凱驚喜現身，兩組跨世代的合體對唱，掀起台下1萬名觀眾如雷掌聲。

有幸擔任動力火車嘉賓，許富凱情緒相當激動：「天啊！我好感動，上一次延期後，我還怕你們不找我，因為我歌都練好了。」尤秋興故意逗他：「本來真的是不找了，但後來真找不到人。」尤秋興也表示自己很喜歡日文演歌，偶然之間發現許富凱唱過的版本相當驚豔，當場也要他原音重現。

尤秋興透露唱片公司一度擔心三人在台上會尷尬，臨時設計了小遊戲製造氣氛，三人現場即興玩起並拍合照，只是當最後一張「老漢推車」影像投射後，三人面面相覷本打算放棄，最後仍犧牲色相，由許富凱直接推了「動力火車」，全場哄堂大笑。

許富凱透露，以前每晚都會守在電視機前等「還珠格格」播出，必須聽完主題曲「當」及看完劇後才能甘心睡覺，於是動力火車當場決定為他圓夢，三人合唱一段副歌後，許富凱露出滿足的微笑。

Selina(二排左)與男友一起到高雄觀賞動力火車演唱會。（圖：讀者提供）

動力火車也特別感謝演藝圈朋友南下相挺，一一細數包括玖壹壹的春風與健志，笑說：「他們比較年輕，比較不熟我們的歌。」還點名永遠的師妹Selina也有來高雄現場，Selina起身奮力揮手，鏡頭意外捕捉了陪伴一旁男友，兩人不時交頭接耳，散發不少粉紅泡泡。