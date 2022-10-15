林志穎打破毀容謠言 車禍後首露面慶生 笑切蛋糕露帥臉

林志穎慶生露出帥臉。（取材自微博）

台灣藝人林志穎 早前車禍 住院，雖已返家休養，但因始終未露面，讓人擔心；他15日48歲生日，在社群平台分享微笑準備切蛋糕的照片，雖然身形看來比以往瘦，不過帥臉依舊，打破車禍毀容猜測。

林志穎7月發生特斯拉自撞嚴重車禍，車體當場燃燒，所幸民眾及時將他從車內拉出保住一命，經手術治療後返家休養。15日是他48歲生日，他發文透露：「謝謝我的家人陪我一起度過生日，今年出道也剛好30周年，當中不管經歷過什麼，我還是喜歡帶給大家快樂，最後祝福自己的生日願望『不要再擔心我，大家都要健康快樂』。」

他po出的最新照片中網友發現他已完全恢復，對此他經紀人也回應了。

照片中林志穎身形消瘦，臉部雖然沒有傷痕，但看起來身體仍待休養；老婆陳若儀陪在旁邊切蛋糕，三個兒子則坐對面。網友看到照片直呼「瘦好多」，不過想到報導中曝光的傷勢，認為林志穎看來恢復的不錯。

經紀人表示，這是最近拍的照片沒有錯。吉米工作室表示，「謝謝大家的祝福，如林志穎於社群媒體 所述，目前恢復狀況良好，請大家不要再擔心他。」而據了解，林志穎已經完全恢復，對於何時會復出？他跟親近友人透露，目前沒有甚麼大計畫，所以暫時不會對外露面。