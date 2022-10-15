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小豬加盟華納 曝愷樂「很好」、和 周揚青「有聯絡」

記者梅衍儂／綜合報導
愷樂（右）在羅志祥（左）桃色風暴事件後銷聲匿跡。（本報資料照片）
愷樂（右）在羅志祥（左）桃色風暴事件後銷聲匿跡。（本報資料照片）

台灣藝人羅志祥（小豬）近日舉辦加盟華納音樂記者會，面對大批媒體，羅志祥顯得有些緊張，一下 把道具「鳳凰」說成「雞」、一下把「2023見」說成「2013見」，眾人最關心他和愷樂、周揚青現在是否仍有聯絡，他表示曾透過公司對愷樂表達關心，至於周揚青，他說：「我們本來就是朋友 ，逢年過節還是會互相問候。」

羅志祥桃色風暴後多次公開現身，4月代言活動上他並未受訪，7月小巨蛋演唱會後，到媒體室和記者打招呼但未多聊，近日是他首度面對媒體訪問，他說：「上次已經有點緊張，被說打很多肉毒桿菌，笑得很僵。」被問到最怕被問什麼事，他笑說：「今天都不怕」，隨後問：「你們要問什麼？」

愷樂在事件後銷聲匿跡，羅志祥透露：「她很好，每個人都要往前看，其實不用再提，因為過那麼多年了。」問他愷樂有轉行嗎？他淡淡回：「沒有」，而他和周揚青一直有聯絡，不過這次加盟華納開始事業新篇章，她並未傳訊來加油打氣。

小豬也反問媒體，為何都一直說他復出，表示從來沒有退出演藝圈，即使是醜聞風暴發生當下，他也只是想說要休息一下。被問到現在感情狀況，他表示：「以工作為重，工作之外以狗狗、家人為重。」

至於這兩年有沒有感受到人情冷暖？他說：「這個不能去講人家，因為自己錯在先，如果要繼續當朋友就繼續，如果要離開我也不會勉強，不能要求別人怎麼對你。」他之後將到倫敦、紐約、寶萊塢演出，2023年要重回台北小巨蛋開唱。

羅志祥透露，他和周揚青（見圖）一直有聯絡。 （取材自微博）
羅志祥透露，他和周揚青（見圖）一直有聯絡。 （取材自微博）
羅志祥加盟新東家，對媒體問題有問必答。（記者王聰賢／攝影）
羅志祥加盟新東家，對媒體問題有問必答。（記者王聰賢／攝影）

羅志祥 周揚青 風暴

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