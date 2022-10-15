林心如、楊謹華爭紅毯第一美? 楊祐寧笑稱：live版華燈

林心如（右）、楊謹華都入圍女主。（記者王聰賢／攝影）

台劇 「華燈初上」入圍 金鐘11項大獎，入圍男女主角獎的楊祐寧、林心如 和楊謹華14日出席金鐘分享會，距離金鐘不到一周是否緊張？林心如笑說：「下周開始要節食、戒酒比較辛苦，還沒感到緊張。」楊謹華則表示可能典禮當天公布那一刻才會緊張，楊祐寧也認為自己在現場會緊張但「那種緊張是演員的一種獎勵，經歷應該蠻特別的。」

按照大會安排林心如和楊謹華都入圍女主角可能會被安排坐在一起，到時候誰領獎，旁邊那位表情控制會成為外界焦點，林心如笑說：「反正不管念到誰都會站起來！」結果楊祐寧在旁邊補槍：「就站起來離場！」惹得林心如大笑。

被問到林心如和楊謹華會不會搶紅毯第一美？兩人都說不搶，楊謹華誇讚林心如說：「但妳每次都很美！」她秒回說：「我也只有那一次而已，妳也很美呀！還記得上次穿紅色禮服的時候」此時楊祐寧看著兩人互誇笑稱：「我好像在看live版的『華燈初上』，在客人面前互相較勁。」大家笑翻。

楊祐寧說他的紅毯禮服都會走簡單路線，但定裝時公司都會找一些很騷的衣服，「但我都試給他們爽的，不懂為什麼要這樣！」也笑說已經hold了2、30套衣服，「畢竟得失心比較重。」至於林心如和楊謹華誰的得失心比較重？他說：「其實我真的覺得他們兩個都放很鬆，應該覺得能入圍就已經是很大鼓勵。」但如果是評審會投給誰?他說：「我應該會私心，雙女主。」

楊謹華不否認以前得失心很重，老公也曾陪她經歷過「一把青」那次失落，當時她的心情大起大落，高高低低反而這次老公已經被磨很平靜，反而會勸她平常心放鬆。她和林心如都曾當過評審，當過之後會對結果放淡一些，很多事情不是一個人就能決定，是很主觀。

楊祐寧這次同時入圍連續劇和迷你劇男主角獎，他透露當然希望都拿獎，也看過其他入圍者的作品，這次和陳亞蘭都入圍，覺得沒有爭議，對方演男主角的部分表現很好，至於自己勝算？他說：「數學不好！16分之一吧！」