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林叨囝仔懷7胎被酸 歐陽靖生一個也被煩嘆：很沒禮貌

記者杜沛學／台北即時報導
歐陽靖(右)與媽媽譚艾珍。（取材自臉書）
歐陽靖(右)與媽媽譚艾珍。（取材自臉書）

網紅林叨囝仔報喜要生第7個孩子，卻遭酸民攻擊；相反地，歐陽靖PO文，只生一個小孩，也常被路人問：「為什麼不再生一個？」而她自己也是獨生女，分享各種獨生子女會遇到的刻板印象問題，並認為：「隨便問別人：『為什麼不再生一個？』是件很沒有禮貌的事情。」

歐陽靖文中透露，媽媽譚艾珍曾經歷「生死交關的小產」，「其實我本來會有個弟弟，但因為當時家裡經濟狀況不穩定，媽媽又意外歷經了生死交關的小產，身心嚴重受創，所以往後當然就沒有再生。」

而歐陽靖身為獨生女，從小就常被問：「獨生子女應該過得很富裕吧？」她說：「大部分家長就是因為養不起第二胎才不生啊…」或被問：「沒有兄弟姊妹不會寂寞嗎？」她答：「我小時候家裡養了快上百隻狗耶…而且還可以跟同學或鄰居小朋友一起玩啊！」

歐陽靖繼續說：「我活了快40年，完全沒羨慕過別人有兄弟姐妹。」、「孩子懂不懂事、會不會感到寂寞、能不能得到足夠的愛，跟有沒有兄弟姐妹是完全沒有關係的！」她認為隨口要人生第二胎的路人很沒禮貌，「有的家庭因為特殊狀況無法再生，包括不孕或遭逢變故…也有的父母就是不想再生孩子給自己找麻煩！問問題的人你要不要幫忙養？」

歐陽靖最後呼籲：「要不要結婚、要不要生孩子都該是自由意志。」、「單胎家長下次再遇到這種道德情緒勒索，記得拿出勇氣正面回應！」這篇文章也讓很多單胎媽媽很有共鳴。

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