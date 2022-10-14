桃色風暴看清雙面人 羅志祥：我錯在先

羅志祥舉辦加盟記者會。（記者王聰賢／攝影）

羅志祥 14日舉辦加盟華納音樂記者會，羅志祥受訪表示會緊張，但興奮比較多，「上次（出來）已經有點緊張，被說打很多肉毒桿菌，笑得很僵。」被問到最怕被媒體問什麼事，他笑說：「今天都不怕！」隨後又問：「你們要問什麼？」他確實緊張，在台上把道具「鳳凰」說成雞，把「2023見」說成「2013見」。

羅志祥透露自己前一陣子確診，5月他出席hito頒獎典禮演出還一度擔心，「會擔心腦霧，還要連續跳十幾分鐘，彩排時就有一點點喘，一直很緊張，怕live喘不了氣，後來自己跑步有好一點。」問他確診是誰在身邊照顧？他表示是靠媽媽每天來回基隆和台北，「蠻辛苦的，我一天只吃一餐，順便減肥。」現在73公斤的他，想要在11月12日高雄演唱會前瘦到70公斤，回到7月台北演唱會時的身材。

經歷桃色風暴 ，這次簽約華納有沒有禁愛令？他笑說：「我都43歲了，沒有啊！」被問到現在感情狀況，他表示：「以工作為重，工作之外以狗狗、家人為重。」難道是一朝被蛇咬、十年怕草繩？他說：「不會害怕，遇到了就還是可以（談）。」

至於這兩年有無感受到人情冷暖，他說：「這個不能去講人家，因為自己錯在先，如果要繼續當朋友就繼續，如果要離開我也不會勉強，不能要求別人怎麼對你。」問他現在有沒有人介紹女生給他認識，他吐槽：「什麼年代了還在介紹！」至於媽媽會不會想抱孫子，他說：「不會，、因為我經紀人已經生了兩個，我乾女兒乾兒子。」