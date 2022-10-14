羅志祥復出瘦一圈 揭與周揚青關係：還是朋友

羅志祥舉辦加盟華納記者會。(記者梅衍儂／攝影)

台灣歌手羅志祥 被前女友周揚青 爆料後形象重創，如今2年過去，他也積極復出，整個人瘦一大圈，14日舉辦加盟華納音樂記者會，羅志祥受訪表示會緊張，但興奮比較多，「上次（出來）已經有點緊張，被說打很多肉毒桿菌，笑得很僵。」被問到最怕被媒體問什麼事，他笑說：「今天都不怕！」隨後又問：「你們要問什麼？」

眾人最關心他和前女友愷樂、周揚青現在是否有聯絡，他表示有透過公司對愷樂表達關心，「她很好，每個人都要往前看，其實不用再提，因為過那麼多年了。」問他愷樂有轉行嗎？他回「沒有」。

至於周揚青，他表示：「我們本來就是朋友 ，逢年過節還是會互相問候。」不過透露這次他復出，她並未傳訊來加油打氣。

小豬也反問媒體，為何都一直說他復出，「 沒有復出不復出，因為每次看到新聞，我想說哪來那麼多次復出。」他也表示從來沒有想過退出演藝圈，即使是醜聞風暴發生當下，他也只是想說要休息一下，「因為那時候有工作，就想說剛好也想休息一下。」

休息的這兩年都在做什麼？他笑說：「都在唸書，開玩笑的，陪家人去感受生活，以前都是飛來飛去，沒有時間，好好感受生活，剛好疫情 也出不了門。」