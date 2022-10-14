我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

影后謝盈萱接金馬獎主持 保密2個月狂做功課

記者黃保慧／綜合報導
謝盈萱首次接下金馬獎主持棒。（記者李政龍／攝影）
謝盈萱首次接下金馬獎主持棒。（記者李政龍／攝影）

第59屆金馬獎主持人正式亮相，正是第55屆金馬影后謝盈萱，日前在台北圓山飯店舉辦發布記者會，以及典禮開場影片開鏡儀式，聲勢浩大。謝盈萱對於接下主持重責大任，她表示兩個月前被詢問時，先是問自己如果沒接會不會在人生中有遺憾？她的答案是肯定的，於是很快就點頭答應，說道：「這次想事情是有史以來速度非常快的一次。」

謝盈萱身穿緊身黑衣削肩洋裝，從像是電影「孤味」的壽宴場景緩緩走出場，與「孤味」導演許丞傑再次合作，拍攝典禮開場影片。謝盈萱這段時間保密做功課，除了看入圍電影外，也看了過去幾位主持人的影片，她說：「他們都妙語如珠，我以他們為目標，但他們可以做到的事我未必可以做得到，就盡力。」她表示之後想向曾寶儀、陶晶瑩、蔡康永請益。

金馬執委會執行長聞天祥透露，自謝盈萱2018年得到影后就希望能邀請她來主持，2019年邀約被拒，因覺得當時狀況有難度，所以只當頒獎人；2021年邀請到她小試水溫，做名單朗誦的聲音演出，今年再次詢問終於圓夢。聞天祥表示以前就是謝盈萱戲迷：「以前在看戲，她就是千面女郎，從小女孩演到老太太，蕩婦演到聖女都可以，只是頒獎典禮情境有差，這是她自己要有的準備跟拿捏。」

至於戰袍，謝盈萱表示會以俐落、簡便為主，並努力增重，讓禮服可以被撐起。

電影 導演 入圍

上一則

周興哲入圍金馬新人獎 求婚成功再添喜

下一則

網曬朱茵11歲嫩照 清純無敵引圍觀

延伸閱讀

謝盈萱接金馬主持棒 嘆氣不跟專業比最怕出這個意外

謝盈萱接金馬主持棒 嘆氣不跟專業比最怕出這個意外
19度闖金馬創紀錄 張艾嘉搶影后已不緊張 一切隨緣

19度闖金馬創紀錄 張艾嘉搶影后已不緊張 一切隨緣
湯唯再奪影后 「分手的決心」釜日電影節斬獲5獎

湯唯再奪影后 「分手的決心」釜日電影節斬獲5獎
從影十年 范宸菲強敵環伺拚金鐘視后

從影十年 范宸菲強敵環伺拚金鐘視后

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林（左）在排隊領免費食物。 （取材自微博）

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

2022-10-09 03:33
網友在迪士尼捕獲野生伊能靜，直讚她的背影就像少女。(取材自微博)

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

2022-10-09 20:34
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
張柏芝上節目聊到謝霆鋒。圖／摘自YouTube

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

2022-10-10 16:49
菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

2022-10-10 13:23
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元