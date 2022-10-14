影后謝盈萱接金馬獎主持 保密2個月狂做功課

謝盈萱首次接下金馬獎主持棒。（記者李政龍／攝影）

第59屆金馬獎主持人正式亮相，正是第55屆金馬影后謝盈萱，日前在台北圓山飯店舉辦發布記者會，以及典禮開場影片開鏡儀式，聲勢浩大。謝盈萱對於接下主持重責大任，她表示兩個月前被詢問時，先是問自己如果沒接會不會在人生中有遺憾？她的答案是肯定的，於是很快就點頭答應，說道：「這次想事情是有史以來速度非常快的一次。」

謝盈萱身穿緊身黑衣削肩洋裝，從像是電影 「孤味」的壽宴場景緩緩走出場，與「孤味」導演 許丞傑再次合作，拍攝典禮開場影片。謝盈萱這段時間保密做功課，除了看入圍 電影外，也看了過去幾位主持人的影片，她說：「他們都妙語如珠，我以他們為目標，但他們可以做到的事我未必可以做得到，就盡力。」她表示之後想向曾寶儀、陶晶瑩、蔡康永請益。

金馬執委會執行長聞天祥透露，自謝盈萱2018年得到影后就希望能邀請她來主持，2019年邀約被拒，因覺得當時狀況有難度，所以只當頒獎人；2021年邀請到她小試水溫，做名單朗誦的聲音演出，今年再次詢問終於圓夢。聞天祥表示以前就是謝盈萱戲迷：「以前在看戲，她就是千面女郎，從小女孩演到老太太，蕩婦演到聖女都可以，只是頒獎典禮情境有差，這是她自己要有的準備跟拿捏。」

至於戰袍，謝盈萱表示會以俐落、簡便為主，並努力增重，讓禮服可以被撐起。