周興哲入圍金馬新人獎 求婚成功再添喜

周興哲(左)向趙岱新求婚成功，相差6歲的姐弟戀開花。（取材自Instagram）

台灣男星周興哲今年以「我吃了那男孩一整年的早餐」角逐金馬新人獎、原創電影 歌曲。日前受訪他表示能入圍 很興奮，對演戲也更有信心，預計明年會有不同的戲劇作品和大家見面。

周興哲與「我吃了那男孩一整年的早餐」導演 杜政哲日前出席記者會，杜政哲也以此片入圍今年金馬獎最佳改編劇本獎。杜政哲表示，第一次入圍金馬獎很開心也很激動，笑稱期待拿到入圍者獎品的電鍋與麻將。

對於入圍金馬獎兩個獎項。周興哲希望音樂被肯定，但經紀人期待能拿回新人獎，因為一生只有一次機會。周興哲表示，得知入圍時正好在機場轉機，「我只能無聲的尖叫」。

周興哲日前向大六歲的前主播女友趙岱新求婚成功，他談到求婚像是電影情節，原本想準備小蠟燭增添氣氛，但因為風太大點不起來。周興哲透露當時念求婚誓詞一度哽咽，但想到會哭出來只好忍住，「最後講得比較簡單，就簡單地說我愛她。其實情緒都在，想表達的都有表達」。

周興哲表示，兩人交往一直都有結婚共識，雙方父母也已經見過面。被問到定下來的契機？他說自己個性比較成熟，「她給我很多支持，而且遇到對的人，什麼都對了。我的成功也是因為她，就覺得這女人就是對的，不用再多看」。被問到想不想有孩子，他表示現在還沒想到，「但我巨蟹座，會想有個大家庭」。