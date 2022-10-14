我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

周興哲入圍金馬新人獎 求婚成功再添喜

​​娛樂新聞組／綜合報導​
周興哲(左)向趙岱新求婚成功，相差6歲的姐弟戀開花。（取材自Instagram）
周興哲(左)向趙岱新求婚成功，相差6歲的姐弟戀開花。（取材自Instagram）

台灣男星周興哲今年以「我吃了那男孩一整年的早餐」角逐金馬新人獎、原創電影歌曲。日前受訪他表示能入圍很興奮，對演戲也更有信心，預計明年會有不同的戲劇作品和大家見面。

周興哲與「我吃了那男孩一整年的早餐」導演杜政哲日前出席記者會，杜政哲也以此片入圍今年金馬獎最佳改編劇本獎。杜政哲表示，第一次入圍金馬獎很開心也很激動，笑稱期待拿到入圍者獎品的電鍋與麻將。

對於入圍金馬獎兩個獎項。周興哲希望音樂被肯定，但經紀人期待能拿回新人獎，因為一生只有一次機會。周興哲表示，得知入圍時正好在機場轉機，「我只能無聲的尖叫」。

周興哲日前向大六歲的前主播女友趙岱新求婚成功，他談到求婚像是電影情節，原本想準備小蠟燭增添氣氛，但因為風太大點不起來。周興哲透露當時念求婚誓詞一度哽咽，但想到會哭出來只好忍住，「最後講得比較簡單，就簡單地說我愛她。其實情緒都在，想表達的都有表達」。

周興哲表示，兩人交往一直都有結婚共識，雙方父母也已經見過面。被問到定下來的契機？他說自己個性比較成熟，「她給我很多支持，而且遇到對的人，什麼都對了。我的成功也是因為她，就覺得這女人就是對的，不用再多看」。被問到想不想有孩子，他表示現在還沒想到，「但我巨蟹座，會想有個大家庭」。

入圍 電影 導演

上一則

性侵、猥褻前途全毀 姜至奐要賠370萬美元

下一則

影后謝盈萱接金馬獎主持 保密2個月狂做功課

延伸閱讀

謝盈萱接金馬主持棒 嘆氣不跟專業比最怕出這個意外

謝盈萱接金馬主持棒 嘆氣不跟專業比最怕出這個意外
吳宗憲再轟金鐘獎分兩天舉辦 曾國城離場避尷尬

吳宗憲再轟金鐘獎分兩天舉辦 曾國城離場避尷尬
求婚掏出棒棒糖戒指 女友秒變臉賞巴掌離去

求婚掏出棒棒糖戒指 女友秒變臉賞巴掌離去
姐弟戀開花 周興哲2克拉鑽戒求婚成功

姐弟戀開花 周興哲2克拉鑽戒求婚成功

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林（左）在排隊領免費食物。 （取材自微博）

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

2022-10-09 03:33
網友在迪士尼捕獲野生伊能靜，直讚她的背影就像少女。(取材自微博)

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

2022-10-09 20:34
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
張柏芝上節目聊到謝霆鋒。圖／摘自YouTube

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

2022-10-10 16:49
菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

2022-10-10 13:23
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元