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徐乃麟當外公 9年為妻兒往返加拿大：這生最對的事

記者葉君遠／即時報導
徐乃麟(右)帶著老婆一起遊太魯閣。(取材自臉書)
徐乃麟(右)帶著老婆一起遊太魯閣。(取材自臉書)

台灣資深主持人徐乃麟曾為了妻兒連飛9年加拿大，如今返台，女兒讓他當了外公，他也沒事帶著老婆四處旅行，回想那9年每月錄完影直奔機場長程飛行舟車勞頓，他笑說：「從不後悔，因為3個小孩常告訴我，這輩子最開心的時光，就是在加拿大那段日子，現在我必不再忙忙碌碌，可以盡享天倫之樂了。」

徐乃麟(左)帶著老婆一起遊太魯閣，兩人還穿著純白情侶裝。(取材自臉書)
徐乃麟(左)帶著老婆一起遊太魯閣，兩人還穿著純白情侶裝。(取材自臉書)

徐乃麟寵妻演藝圈出名，結婚30多年，他到幾年前還如年輕時一樣，跟老婆手牽手入睡，他今年63歲了，問他是否一如往昔？他笑說自從幾年前養了兩隻狗就變了，「兩狗分別睡我左右邊，狗過去才是老婆，現在基本上是摟著狗睡覺。」但他不像過去把工作排那麼滿，而是懂得適度休息，沒事就帶愛妻出去旅行，日前兩人才穿純白情侶裝到花蓮太魯閣，鶼鰈情深羨煞眾人，接下來還將一起為實境秀節目赴屏東出外景。

徐乃麟(左)當外公了，外型年輕的他看來一點也不像祖輩。(取材自臉書)
徐乃麟(左)當外公了，外型年輕的他看來一點也不像祖輩。(取材自臉書)

女兒徐廷瑀日前幫他添了外孫，外型看來一點也不顯老的他當了外公，看著7個月大的孫子臉上流露出幸福表情，「外孫現在還不會講話，之後會了一定更好玩，他的出生，喚起當年我幫小孩把屎把尿的回憶，那是一種不同的快樂。」他笑說，對自己孩子的感觸是，幾世前一定欠了他們什麼，這輩子來還債的，也是來彼此互相照顧，「但無論是孩子或妻子，對我來說世上沒有任何事比家人更重要。」

大兒子徐新洋有美麗的俄羅斯女友，未來還可能幫忙添混血兒孫子，至於小兒子徐廷墉目前還在美國，今年底前會完成博士論文返台，他說：「他告訴我，基本上都過關了，就等時間回來團聚。」

加拿大 機場 俄羅斯

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