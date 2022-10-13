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桂綸鎂演1集 性愛5次 網諷：改名台北女子圖「賤」

記者楊起鳳／即時報導
桂綸鎂堪稱從影以來最大尺度挑戰。(圖：Disney+提供)
桂綸鎂堪稱從影以來最大尺度挑戰。(圖：Disney+提供)

Disney+原創影集「台北女子圖鑑」上架後有正反兩面評論，但隨著劇情推展，觀眾越看越發現劇中主角林怡珊根本是「渣女」，尤其第五集，該集著重在桂綸鎂和搖滾天團五月天吉他手石頭超大尺度的情慾戲，光是一集中各種性愛姿勢就超過五次之多，兩人甚至在看夜景時「慾火難耐」，當場就在野地激戰，嬌喘畫面讓人十分害羞，網友在論壇中炸鍋，嘆桂綸鎂晚節不保，還建議劇名改成「台北女子圖『賤』」。

桂綸鎂(左)和石頭在健身房就煞到然後馬上上床。(圖：Disney+提供)
桂綸鎂(左)和石頭在健身房就煞到然後馬上上床。(圖：Disney+提供)

第5集，輪到台灣天團五月天成員石頭亮相，林怡珊離開控制狂的Allen之後，於健身房遇上身份神秘的何健寰（石頭 飾）後旋即成為「炮友」。最初這段沒有束縛的關係，令林怡珊從Allen的壓迫中得到解放，但後來林怡珊發現何健寰是有婦之夫，而且這對夫妻奉行「開放性關係」，接受雙方各自「覓食」，令林怡珊再次陷入感情漩渦，而桂綸鎂這集亦挑戰從影以來性感底線，與石頭的情慾戲成為焦點，既有床戲又有共浴場面，兩人全裸洗鴛鴦浴，以站姿畫面呈現，解扣內衣激裸樣樣來，石頭也伸舌頭舔肚，「女下男上」桂綸鎂背部全裸上陣，嬌喘畫面讓人害羞。

「台北女子圖鑑」上片以來屢被網友說要改片名。(圖：Disney+提供)
「台北女子圖鑑」上片以來屢被網友說要改片名。(圖：Disney+提供)

不少網友在論壇黑特版中討論，「看完我只覺得…桂綸鎂到底收多少片酬才願意演這部爛戲啊」、「吻戲真的看了生理性反胃」、「桂綸鎂是欠編劇多少錢？晚節不保呀！」，「性愛圖鑑，其他什麼都隨便帶過，床戲最認真」、「這劇已經成為桂人生的黑歷史」、「台北女子圖賤？為什麼每集都在開場三秒即打炮」，網友還嘲諷一集比一集床戲還多，不知該劇想傳達的是甚麼?

據知製作單位原本就把林怡珊人設為「渣女」，對第五集播出後引發的討論也不意外。

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