李國毅當爸一年嘆「衰老」 跟在妻女後面「收拾殘局」

李國毅呼籲支持愛盲視障生活重建服務。（圖／愛盲基金會提供）

李國毅當奶爸滿一年，近期將重回演員身分，13日出席愛盲基金會公益活動，透露新作將演反派，也是他當爸後首度演出戲分較多的作品，他坦言這一年來為了顧小孩又遇上疫情 ，錯失很多演戲機會，但孩子成長的每個過程他都想參與，若這一年真的去忙工作，未來可能會後悔。

李國毅笑說，當爸這一年和老婆都感覺到明顯「衰老」，但他稱：「不辛苦！我才知道原來我可以那麼有耐性。」女兒大部分比較黏媽媽，李國毅形容老婆照顧小孩的過程經常像「龍捲風 」過境，他身為「隊友」則跟在後面收拾殘局，「被黏住的比較辛苦，但沒辦法，媽媽對小孩來說都是第一順位。」

李國毅坦言，也曾求助「奶爸學長」們，如楊奇煜、楊銘威、邵翔等人，「他們給我很多心理建設，果然是過來人，非常有用，講解不同時期爸爸會面臨的心境轉折。」不過李國毅形容，育兒的開心大於辛苦，分享老婆會把他上節目或是演戲的畫面放到電視上，女兒會對著電視裡的爸爸揮手，模樣超萌。