「痴心絕對」情歌王子淡出歌壇8年 李聖傑現在長這樣

相隔8年，李聖傑將加盟華納音樂宣告復出。(本報資料照片、華納音樂提供)

好久不見的「情歌王子」李聖傑，13日宣布將加盟華納音樂，並推出全新概念微專輯「Face II 真‧裏」，相隔8年再發片，李聖傑為新專輯親力親為，還自己創作3首新歌，希望勾起新舊世代樂迷一同沉浸歌壇頗具代表性的情歌之聲。

當年憑著「痴心絕對」、「手放開」打響紅遍華語歌壇，相隔8年後，正式加盟華納音樂，李聖傑笑說：「跟華納之間有很奇妙的緣分，想當初20年前，我當歌手第一間試唱的唱片公司就是華納，還記得那時唱的是張學友的『吻別』！」

相隔8年，李聖傑將推出新作品。(圖:華納音樂提供)

多年來，李聖傑唱紅不少情歌經典，這8年來他也從未停下腳步，只是選擇刻意放慢速度，試著傾聽自己內心的聲音，剛好這3年世界被疫情 打亂步調，也讓他有更充裕的時間與自己對話及籌備新作。

他難得分享3年前於高雄巨蛋開唱時，竟在演唱會前20天爆發失聲意外，決定放手一博的他最後靠著強大心理素質站上舞台，最終完成不可能的任務。現在的他笑說：「人生一直是一場充滿未知變數的冒險，我不會給自己定位，勇敢接受生命帶給我的各種挑戰才是最重要的。」

所以他這次也在專輯視覺上做出和過去不同的改變，橘紅的髮色散發出現代成熟男人的時尚 魅力，他解釋：「我們在萬千世界中，總想要探究許多事情的真理，但真相究竟在哪裡？」專輯名稱的真「裏」，也是刻意選用舊字形彰顯真理。