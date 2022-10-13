吳宗憲再轟金鐘獎分兩天舉辦 曾國城離場避尷尬

吳宗憲再次開轟金鐘獎分兩天舉辦。（取材自Instagram）

台灣三立電視台今年金鐘獎風光入圍 16個獎項，日前入圍節目主持人同聚一堂，包括吳宗憲、曾國城、曾寶儀、陳漢典等人，吳宗憲又再開砲狂轟今年金鐘獎分成兩天舉辦，讓擔任金鐘典禮主持人的曾國城及曾寶儀只能在一旁乾笑冒冷汗，最後曾國城乾脆提前離場，避免尷尬。

吳秉承(左起)、詹姆士、卓文宣、曾國城、張榮華。（記者李政龍／攝影）

吳宗憲同時以「綜藝大熱門」及「綜藝玩很大」雙料入圍，對於金鐘獎今年改成分為戲劇類及節目類兩天舉辦，他也趁機抒發不滿，痛批「分成上下就已經不對，應該要穿插的去頒，用一點頭腦嘛！」主持戲劇類典禮的曾寶儀聽聞則笑回「我真的很慶幸，戲劇跟節目分成兩天，這樣我就不用碰到吳宗憲！」認為不管是節目類還是戲劇類，大家都是盡心讓觀眾開心。

不過吳宗憲砲火未歇，「全世界只有台灣這麼幹，不要再掩耳盜鈴，這年度的盛事，為什麼要搞成這樣呢？台灣怎麼了？」更直言如果明年又改回只辦一天，就等著被笑一輩子，主持節目類典禮的曾國城則說，今年分成兩天是金鐘獎創舉，相信兩天收視率會不相上下，吳宗憲吐槽「很官方吧，這幾年為了生活壓力變成這樣」，讓曾國城只能苦笑，最後因為要趕錄影提前離開。