瓊瑤罕露臉 曝林青霞近況：她想寫小說

瓊瑤(左)與孫女陳可嘉一起為「瓊瑤的拼圖世界」揭幕。（記者王聰賢／攝影）

84歲的作家瓊瑤3月搬出居住40年的可園，移居至淡水，也將住處的火焰木、鳳凰木捐贈給滬尾藝文休閒園區，日前她親臨現場為園區裡「瓊瑤的拼圖世界」揭幕，久違的她稱自己目前健康良好，唯獨擔心自己會有失智 現象，對何時會搬回東區可園，她説：「要看上蒼要給我多少年歲月，但我現在窗外也有一片天。」

瓊瑤的小名就叫鳳凰，當初她和平鑫濤親手在可園種下鳳凰木和火焰木樹苗，象徵兩人的愛情，因為可園都更移到淡水，捐贈予滬尾藝文休閒園區，瓊瑤日前到場親自撫摸兩棵大樹直說「長得真好！」對於可園，她用「聚散兩依依」來形容，過去在可園內發生的一切喜怒哀樂，包括平鑫濤失智、被他兒女攻擊等，她全放下，「離開可園就是一種放下，我對我的期望就是放下和快樂，快樂是最重要的。」

她説目前生活重心就是愛上拍花草，偶爾自拍，因為眼睛視力衰退被醫生警告不能用電腦玩臉書 ，也沒能力再寫劇本，但瓊瑤說，近期常和林青霞有文學上的交流，林青霞會把文章與她分享，一開始還會指點她，後來純欣賞，「因為她有自己表現的方法，但我很佩服她，她最近想寫小說」。

瓊瑤表示自己的健康狀況良好，唯獨打了疫苗 後引起了新冠手臂，腫了起來，住在淡水因為潮濕也常過敏，但因為平鑫濤和身邊很多友人都失智，她最害怕自己也失智，不過陪同她一起出席活動的孫女陳可嘉說：「你們看奶奶回答問題對答如流，思慮清晰，不可能會失智。」

陳可嘉被譽為是瓊瑤第三代接班人，她天生擁有藝術創作天分，如今是獨立創作的青年插畫家，也因她細緻的工筆畫風、充滿萌寵療癒感的暖心創作能量，目前受邀擔任瓊瑤故事館的駐館藝術家。