當媽有感 林依晨：學會愛自己 才有能力照顧所愛的人

林依晨過去曾一味地付出，忘了重視自己。（圖：ELLE提供）

台灣女星林依晨去年10月生下女兒「小小林」，當媽將滿一年，她接受雜誌專訪時分享女兒正牙牙學語，開始會叫媽媽了，「你會很明顯從孩子眼裡看到，像是父母對待我們那樣、無條件的接受和依戀，那是我覺得滿神奇的。」

當媽後林依晨不忘熱愛的演藝工作，接連演出兩部影集和一部電影 ，林依晨也希望嘗試從製作和編劇的面向，參與戲劇創作。而她在外拍戲時，即使只有不到一天的空檔，她也會搭上最早班和最晚班的高鐵，南北飛奔，就為了回家看看好幾天不見的女兒。

忙著工作與育兒，林依晨仍會特意安排屬於自己的Me Time，讓靈魂換換氣，也讓自己的個性有機會伸展伸展。「我其實有找日間保母，所以在保母照顧小孩的時間，我會讓自己保持在有一些工作的狀態，沒有工作的話，也會保留和自己相處的時間，看看書、看看展覽，有時去看電影做功課，或是找好久不見的朋友聚會。我會盡最大的可能，和自己獨處，或者多和外界接觸。」

這幾年，林依晨也悟得要懂得愛自己，先把自己照顧好，才有能力照顧所愛的人。過去她曾一味付出，卻忘了重視自己，忽略了付出與收穫的平衡，於是身心負荷和不平漸漸累積。「我發現，我把自己照顧好了，我的狀態和情緒，反而對我愛的人們也是好的。所以我就會去矯正過去那種『我必須不停犧牲我自己，他人才會好』的想法。」