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林志玲不拚第二胎 談周歲兒 ：慢慢像我了

記者黃保慧／綜合報導
林志玲難得分享兒子的外型樣貌。（記者吳致碩／攝影）
林志玲難得分享兒子的外型樣貌。（記者吳致碩／攝影）

台灣女星林志玲日前出席雞精代言記者會，難得大方分享快滿周歲的孩子樣貌，甜曝：「出生時像爸爸，長大慢慢像我，眼睛圓圓的、皮膚比較白像我，髮量和鼻子像爸爸。」表示沒有比較像誰，是兩人的綜合體。

林志玲和日本男星AKIRA婚後，今年初宣布生下一子，聊到「小寶貝」，她表示像父母腿長，雖然才快滿一歲，但長得有點大，有時走在路上還會被以為已經會講話了。

提到47歲產子，林志玲說希望給大家信心，「我從來沒有放棄過，也相信有一天奇蹟會發生，所以我希望所有的女性朋友，也許很多單身、未婚的，妳可能很茫然，也許有一些到現在還是高齡、一直想要嘗試，還沒有辦法做到的，我覺得我也是經過非常多的努力，超過十幾次嘗試，所以不要放棄，有信念，還有照顧好自己身體，這很重要」。說到此，她突然紅了眼眶，最後忍不住落淚：「有很多媽媽都會面臨，這是現在社會普遍會存在的問題，再辛苦，它一定會過的！」

打算再拚第二胎嗎？她坦言：「我沒有辦法辦到，身體會告訴妳，我盡了所有該盡的努力，獲得奇蹟的生命，除了感謝還是感謝。」對於未來的工作計畫，她也說：「我在剛剛好的時間結婚，有了孩子，感謝老天爺給我每個機會安排，我在工作上沒有更大野心跟規畫了，之後的重心會放在陪伴小孩成長，以家為重。」

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