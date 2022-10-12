桂綸鎂「台北女子圖鑑」當小三 激吻五月天石頭毀三觀

石頭和桂綸鎂有床戲激戰。（圖：Disney+提供）

五月天吉他手石頭客串台劇 「台北女子圖鑑」，在劇中身為人夫的他，卻和桂綸鎂談起開放式戀情，兩人超大尺度的情慾戲讓人看得臉紅心跳，小鎂還爆料拍攝現場被一股費洛蒙籠罩著，石頭的魅力使其圈粉無數。

石頭在劇中，即便跟桂綸鎂表明有老婆，但兩人依舊保持開放式關係，桂綸鎂為了愛情，寧願當小三，也不肯退出這場多人遊戲。桂綸鎂在劇中的角色，曾經有感情潔癖，為什麼這回暈船？桂綸鎂解釋：「她原本在不知情的情況下，甚至知情了也想要嘗試進入這個遊戲，最後發現自己不行。」

石頭和桂綸鎂有床戲激戰。（圖：Disney+提供）

說到與石頭合作的感想，桂綸鎂說：「他對表演很有熱忱，非常gentleman，很溫柔，拍情慾戲很尊重對手的感受，對自己的角色有很多想法，在拍攝現場與導演 討論。」桂綸鎂說以前對石頭的印象是五月天的樂團整體印象，沒想到本人是一個這麼紳士的人，「溫文儒雅、講話很慢、非常英式禮貌的人。」

劇組許多輕熟女說石頭是「行走的費洛蒙」，桂綸鎂也觀察到這點，笑說：「尤其是定裝時那一群人被他折服，在拍攝現場則是被一股費洛蒙籠罩著，圈粉無數。」

而石頭本來以為桂綸鎂是一個很安靜的人，合作後，發現她活潑自然的一面，石頭甚至以玉石形容小鎂，「放在那邊很亮眼，感覺好像有點冰涼，但握在手心的時候就慢慢變溫暖，而且越來越溫暖跟你的體溫一樣，然後你會想把它握住放在你身邊，放在你的口袋裡。」

石頭說他的角色是「感覺系男友」，讓人感覺溫暖、相處起來很輕鬆，不過已婚的他無法完全理解「開放式關係」，他覺得維繫婚姻的秘訣就是不要去想著維持，婚姻好像不應該是一個可以被經營的東西，應該是一個互相理解的過程。