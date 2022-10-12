許光漢、林柏宏「同志冥婚」王淨甩花瓶標籤 陷3角關係

林柏宏和許光漢主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」。(圖：金盞花大影業提供)

許光漢、金林柏宏、王淨主演喜劇電影 「關於我和鬼變成家人的那件事」訂檔，許光漢在電影中飾演一位衝動辦案的直男警察，在蒐證過程中將地上紅包當證物撿起，意外撿起和林柏宏飾演的同志 男鬼的姻緣，互看不爽的一人一鬼被迫合作擺脫窘境；王淨則是飾演想擺脫花瓶標籤的女警，三人在戲中有不少特殊的車戲，精彩可期。

過去擅長操作靈異、懸疑偵探類型電影的導演 程偉豪，首次將靈異、偵探元素融合至喜劇電影，對於喜劇的掌握，他自信表示：「其實我一直都很想嘗試喜劇，並且持續探索類型！這次在電影中，觀眾將看到台灣喜劇結合飛車動作特效的嶄新技法，也會看見最赤裸的許光漢、恥度全開的柏宏、俗水的王淨，與最幽默的程偉豪」。

王淨在片中飾演想擺脫花瓶標籤的女警。(圖：金盞花大影業提供)

首次和程偉豪合作，許光漢回想起就是掉入了導演的圈套裡，並笑稱「我在電影裡是演一個很衰的鋼鐵直男，其實第一次看到劇本就覺得是很新鮮的喜劇，但對我來說是一個很難的角色，雖然拍攝的每天都在後悔接戲與成就達成的情緒來回，但還是很想突破跟挑戰看看自己的底線在哪裡」。

以「六弄咖啡館」拿下金馬獎最佳男配角的林柏宏，這次在「關於我和鬼變成家人的那件事」演出一位同志男鬼，在捨不得他還沒有結婚就驟然離世的阿嬤，某天腦洞大開的安排下，他被迫和許光漢冥婚，展開一場跨界冒險。林柏宏笑稱這是自己演過最恥度最開卻又孤單的角色，「因為在電影中只有許光漢看得到我，其他演員都只能對我視而不見，像這是我第一次和王淨合作，我和她有很多場重要的車戲，但拍攝時，王淨是整個無視我的狀態，我們好像有對戲又好像沒有合作到。」；王淨笑著回應：「因為設定不能和柏宏有眼神交流不能看到他，所以柏宏明明一直在我身邊晃來晃去，我還是要假裝看不到，回想起來也蠻幽默。」

林柏宏和許光漢主演的「關於我和鬼變成家人的那件事」。(圖：金盞花大影業提供)

「關於我和鬼變成家人的那件事」由許光漢、林柏宏、王淨、蔡振南、王滿嬌、庹宗華、馬念先聯合演出，劇情描述恐同男警吳明翰，誤撿地上紅包，沒想到紅包裡的對象是男的，被迫男男冥婚的明翰，一路衰到底，不但甩不掉冥婚對象，就連警花林子晴埋線以久的緝毒案，都被他搞砸，為了挽救危機，恐同又怕鬼的明翰，別無選擇，決定要和鬼老公毛毛攜手跨界追兇，一場荒謬絕倫、笑中帶淚的旅程就此展開。